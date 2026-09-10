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ناپایداریهای جوی و دریایی در هرمزگان امروز همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستانهای بشاگرد، حاجی آباد، رودان و ارتفاعات مرکزی و غربی، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی مهیا نیست احتمال افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریای عمان صبح تا ظهر با وزش بادهای جنوب شرقی و تنگه هرمز و شرق خلیج فارس در بعدازظهر با افزایش بادهای جنوب غربی- شمال غربی، متلاطم میشود.
حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
وی گفت: در برخی مناطق دریایی وقوع گردوخاک و کاهش موقت دید افقی دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی در این مدت از رفت و آمد خودداری کنند.
حمزه نژاد افزود: روز جمعه ۲۰ شهریور مناطق دریایی استان ابتدا دریای عمان، سپس بخشهایی از تنگه هرمز و خلیج فارس با افزایش بادهای جنوب شرقی بویژه در صبح و ظهر متلاطم میشود.
وی گفت: از روز شنبه (۲۱ شهریور) با افزوده شدن بر شدت وزش بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا، سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دما نوسان ۱ تا ۲ درجهای دارد.