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استاندار تهران در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، از آمادگی کامل پایتخت برای بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد صادق معتمدیان در نشست شورای آموزش و پرورش استان تهران که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: همه دستگاههای مسئول باید با حداکثر همکاری، شرایط لازم برای بازگشایی بدون وقفه مدارس در اول مهر را فراهم کنند.
وی افزود: استان تهران از نظر فضای آموزشی و تأمین نیروی انسانی برای بازگشایی مدارس در اول مهر آمادگی دارد و هیچ دستگاه خدماترسانی حق ندارد به دلیل مطالبات یا مسائل اداری، انشعابات مدارس را قطع کند. چنانچه در نقطهای چنین مشکلی وجود داشته باشد، موضوع باید بلافاصله به مدیریت استان منعکس شود تا پیش از بازگشایی مدارس تعیین تکلیف شود.
استاندار تهران همچنین خواستار بازگرداندن مدارسی شد که در اختیار سایر دستگاهها قرار گرفتهاند و افزود: این فضاهای آموزشی باید تا پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرند و در مواردی که با چالش مواجه هستند دستگاه مربوطه موضوع را برای تأمین فضای جایگزین و حل مسئله به استان اعلام کند.