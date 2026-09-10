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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از اجرای ۳۳۱ طرح هادی و آسفالت ۵۰۰ هزار مترمربع از معابر روستایی استان در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند، اظهار داشت: برای اجرای طرحهای هادی روستایی، ۴۴۷ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی، ملی، قیر مشارکتی، مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت، شورای راهبردی پتروشیمیها و سایر منابع اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین عملیات اجرایی ۱۱۸ طرح با اعتبار ۱۷۶ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت آغاز شده که این طرحها هماکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از صدور بیش از ۷ هزار جلد سند مالکیت در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و واگذاری ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه زمین روستایی خبر داد و گفت: طرح هادی ۱۵۴ روستا نیز تهیه یا بازنگری شده است.
وی بیان کرد: زیرساختهای گردشگری در دو روستا به طول سه کیلومتر با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان اجرا شده و منظومههای روستایی نیز در دو بخش شهرستان گناوه در حال تهیه و اجراست.