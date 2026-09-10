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با آغاز فصل سرما و شیوع بیماریهای تنفسی، آنفلوآنزا به عنوان یک تهدید جدی سلامتی مطرح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با شروع فصل سرد سال و افزایش گردش ویروسهای تنفسی در جامعه، آنفلوآنزا به یکی از شایعترین و در عین حال جدیترین بیماریهای این فصل تبدیل میشود.
بسیاری از افراد آنفلوآنزا را با سرماخوردگی معمولی اشتباه میگیرند، در حالی که این بیماری میتواند به سرعت بر بدن فشار آورده و عوارض جدیای به همراه داشته باشد. شناخت علائم و رعایت اصول پیشگیری، مهمترین راه مقابله با این بیماری است.
علائم شایع آنفلوآنزا را بشناسید
آنفلوآنزا با مجموعهای از علائم مشخص همراه است که آن را از سرماخوردگی ساده متمایز میکند. مهمترین علائم این بیماری عبارتند از:
تب و لرز: یکی از شاخصترین علائم آنفلوآنزا که معمولاً بهصورت ناگهانی ظاهر میشود.
سرفه و گلودرد: این علائم معمولاً شدیدتر از سرماخوردگی معمولی هستند.
آبریزش بینی: گرفتگی و آبریزش بینی از دیگر علائم رایج است.
بدندرد: درد عضلانی و احساس کوفتگی در سراسر بدن.
خستگی و ضعف: احساس خستگی مفرط که ممکن است هفتهها ادامه یابد.
راههای پیشگیری از آنفلوآنزا
پیشگیری از آنفلوآنزا، بهویژه برای گروههای پرخطر مانند سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، از اهمیت ویژهای برخوردار است. پنج راهکار اساسی برای محافظت از خود در برابر این بیماری وجود دارد:
تزریق واکسن آنفلوآنزا : واکسیناسیون یکی از مؤثرترین راههای پیشگیری از آنفلوآنزا و کاهش شدت بیماری در صورت ابتلاست.
شستشوی مرتب دستها: شستن دستها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه، از انتقال ویروس جلوگیری میکند.
استفاده از ماسک: در محیطهای شلوغ و پرخطر، استفاده از ماسک مناسب میتواند از انتشار ویروس جلوگیری کند.
تهویه مناسب محیط: باز کردن پنجرهها و تهویه فضاهای بسته، غلظت ویروس در هوا را کاهش میدهد.
ماندن در خانه در صورت بیماری: در صورت بروز علائم، استراحت در خانه و پرهیز از تماس با دیگران، از انتقال ویروس به سایرین جلوگیری میکند.
گروههای پرخطر را جدی بگیریم
سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای مانند بیماریهای قلبی، ریوی و دیابت، در برابر آنفلوآنزا آسیبپذیرتر هستند. این افراد باید بیش از دیگران توصیههای بهداشتی را رعایت کرده و در صورت بروز علائم، سریعاً به پزشک مراجعه کنند.
پیشگیری بهتر از درمان است
با رعایت توصیههای بهداشتی، نهتنها از خود بلکه از دیگران نیز محافظت میکنیم. شعار «پیشگیری بهتر از درمان است» در مورد آنفلوآنزا کاملاً صادق است. با واکسیناسیون، رعایت بهداشت فردی و توجه به سلامت خود، میتوانیم فصل سرد را با کمترین مشکل سپری کنیم.