نشست تخصصی فرصت ها، الزامات و راهکار‌های توسعه صادرات به بازار عراق

نشست تخصصی فرصت ها، الزامات و راهکار‌های توسعه صادرات به بازار عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق، در نشست تخصصی فرصت ها، الزامات و راهکار‌های توسعه صادرات استان همدان به بازار عراق، گفت: با توجه به مخالفت شدید آمریکا برای توسعه تبادلات تجاری ایران و عراق، ۲۲ درصد محصولات صادراتی ایران به عراق صادر می‌شود و ۸۵ درصد گرشگران ایران از عراق هستند.

حسن دانایی فر با اشاره به اینکه، ورود ۸۵ درصد محصولات وارداتی ما از امارات یک انحراف بود، افزود: عراق به عنوان یک جایگزین مناسب، می‌تواند بستر ساز و سکویی برای صادرات محصولات ایران به دیگر کشور‌های عربی باشد.

او همچنین با تاکید بر ایجاد ساختار‌های متناسب، برای پیشگیری از فعالیت در حوزه‌های تولید و صادرات، به عنوان ۲ حوزه جداگانه، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه محصولات و تولیدات ایران، در شهر‌های مختلف عراق تاثیر بسیاری در توسعه صادرات دارد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران هم، با اشاره به آمادگی ۲ بانک برای تسهیل صادرات به عراق، گفت: تنها کشوری که ۳ رایزن و ۵ مرکز توسعه تجاری در آن داریم عراق است.

عبدالامیر ربیهاوی از آمادگی برای ایجاد نمایشگاه محصولات صادراتی استان همدان در کردستان و جنوب عراق هم خبر داد و افزود: تا پایان شهریور یک درگاه برای مصالحه ریالی صادرات و رفع مشکل تعهد ارزی باز خواهد شد.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق هم گفت: از هزار و ۲۰۰ محصول وارداتی عراق، تاکنون ایران فقط ۳۰۰ محصول صادر می‌کند که فقط ۵۰ درصد توان کشور است.

جهانبخش سنجابی شیرازی بر افزایش و توسعه صادرات و واردات با عراق تاکید کرد و افزود: ۵۵ درصد هزینه‌های برپایی نمایشگاه در عراق را اتاق بازرگانی ایران پرداخت می‌کند.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان همدان هم با اشاره به اینکه از مجموع صادرات ۵۰ میلیون دلاری استان همدان، ۶۷ درصد به عراق اختصاص دارد، ریسک بالای صادرات به عراق با توجه به وضعیت سیاسی این کشور، خروج خام و ارزان گیاهان دارویی از استان، به ویژه رازیانه و گشنیز، صدور ۹۳ درصد محصولات تولیدی در استان همدان از گمرک استان‌های دیگر، خروج محصولات استان به صورت ریالی را مهمترین مشکلات حوزه صادرات استان برشمردند.

صادرکنندگان بر رفع تعهد ارزی، تبدیل ارز صادرکنندگان به قیمت دولتی، تسهیل ساز و کار صادرات با ایجاد میز عراق، ورود مبل و منبت و ماهی قزل آلای استان به بازار عراق، تسهیل شرایط و قوانین برای صادرات، تاسیس مرکز بازاریابی همدان در عراق و میز تخصصی صادرات به عراق، تقویت گردشگری عراقی‌ها به استان و حذف دلار از مبادلات ایران و عراق با ایجاد درگاه مبادلات ریالی تاکید کردند.