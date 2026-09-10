روحانیون و مرکز اسلامی بوکان در واکنش به شهادت ماموستا محمد نزهتی، این ترور را اقدامی برای سلب امنیت دانست و بر ادامه مسیر پاسداری از خون شهدا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جامعه روحانیون و مرکز اسلامی بوکان با صدور پیامی در پی شهادت ماموستا محمد نزهتی، امام جمعه روستای چیانه پیرانشهر، این جنایت تروریستی را شدیدا محکوم کردند. در این پیام آمده است که هدف از این اقدام کور، ایجاد شکاف میان مسلمانان و خدشه‌دار کردن وحدت اسلامی است، اما روحانیت شیعه و سنی همواره سدی استوار در برابر توطئه‌های دشمنان خواهند بود.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا»

(سوره مبارکه أحزاب، آیه ۲۳)

بار دیگر دست خونی جنایتکاران، چهره تابناک یکی از خادمان صدیق اسلام و انقلاب را هدف گرفت و جامعه روحانیون و مرکز اسلامی بوکان را در غم و اندوهی عظیم فرو برد.

شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی، امام جمعه و جماعت متعهد و مردمی روستای چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر، که در جنایت تروریستی و وحشیانه جنایتکاران به شهادت رسید، موجب تأثر و تألم عمیق آحاد جامعه روحانیت و عموم مردم شهیدپرور استان آذربایجان غربی و به‌ویژه شهرستان بوکان گردید.

این روحانی والامقام با سابقه حضور درخشان، متعهدانه و صادقانه در جایگاه امامت جمعه و جماعت روستا‌های شهرستان پیرانشهر و نیز سال‌ها امامت جماعت در روستا‌های شهرستان بوکان، عمر با برکت خود را در راه خدمت‌رسانی به مردم، حفظ آرمان‌های والای اسلام، انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و شهدای گرانقدر سپری کرد و عاشقانه به دیدار معبود خویش شتافت.

جامعه روحانیون و مرکز اسلامی بوکان ضمن محکومیت شدید این اقدام کور و تروریستی، با صراحت اعلام می‌دارد که روحانیت معزز، اعم از شیعه و سنی، همواره سدی محکم و استوار در برابر توطئه‌های ارعاب‌آمیز و اقدامات تروریستی دشمنان بوده و خواهد بود. این قشر آگاه و بصیر، نه‌تنها هرگز از مسیر حق و عدالت منحرف نشده، بلکه به‌عنوان منادیان وحدت و همدلی در جامعه، نقش بی‌بدیلی در حفظ انسجام ملی و برادری اسلامی ایفا کرده‌اند.

ما تاکید می‌کنیم که این جنایت هولناک، نه‌تنها هدف قرار دادن یک شخصیت برجسته، بلکه تلاشی مذبوحانه برای ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان، خدشه‌دار کردن وحدت و سلب امنیت و آرامش از جامعه است؛ اما دشمنان بدانند که روحانیت متعهد و مردم آگاه، با اتحاد و همدلی روزافزون، توطئه‌های آنان را نقش بر آب خواهند کرد و این گونه اقدامات، جز بر استحکام پیوند‌های برادری نخواهد افزود.

از همه علما، روحانیون، ماموستایان گرانقدر و آحاد مردم شریف ایران اسلامی به‌ویژه مردم شهیدپرور استان آذربایجان غربی می‌خواهیم که در این برهه حساس، هم‌صدا و هم‌دل در مقابل دشمنان این آب‌وخاک بایستند و با حفظ وحدت و انسجام، پاسدار خون پاک شهیدان والامقامی همچون ماموستا محمد نزهتی باشند. بی‌گمان، روحانیت معزز شیعه و سنی، با اتحاد مثال‌زدنی خود، بار دیگر ثابت خواهند کرد که مرز‌های ساختگی، هرگز نمی‌تواند اراده مشترک آنان را برای دفاع از کیان اسلام و ایران عزیز سست کند.

این ضایعه اسفناک را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، جامعهٔ روحانیت، خانوادهٔ محترم این شهید والامقام و عموم مردم شریف ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن شهید سعید، عُلُوِّ درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل مسئلت داریم.

روحانیون و مرکز اسلامی بوکان

حاج ماموستا ملا محمد نزهتی، امام جمعه و جماعت روستای چیانه پیرانشهر شامگاه ۱۷ شهریور ماه در پی جنایت تروریستی و وحشیانه گروهک‌های تجزیه طلب صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسید.