پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه
«راسیسکایا گازتا»
مدودف شایعات درباره موج جدید بسیج در روسیه را تکذیب کرد.
پاتروشف از علاقهمندی آمریکا به صلح در اوکراین خبر داد.
گرجستان درخواست اتحادیه اروپا برای عدم همکاری با MAGA را رد کرد.
«وزگلیاد»
پهپادهای روسیه یک کامیون حامل محمولههای نظامی را در نزدیکی کییف منهدم کردند.
ایران به هواپیماهای نظامی آمریکا در اردن آسیب وارد کرد.
یک غیرنظامی در پی حمله نیروهای مسلح اوکراین به دونتسک کشته شد.
«ایزوستیا»
پدافند هوایی روسیه طی شب ۴۴۸ پهپاد نیروهای مسلح اوکراین را بر فراز خاک روسیه سرنگون کرد.
در حمله آمریکا به یک قایق تندرو در منطقه کارائیب، سه نفر کشته شدند.
سفارت بریتانیا در روسیه از حمایت این کشور از تلاشهای صلحجویانه آمریکا خبر داد.
سفیر روسیه نسبت به افزایش ارسال تسلیحات از کره جنوبی به جناح شرقی ناتو هشدار داد.
عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
• کانال اخبار آسیا
اداره امنیت داخلی هشدار داد که تهدید تروریسم علیه سنگاپور همچنان بالاست و افراطگرایی در میان جوانان، نگرانی عمدهای محسوب میشود
دادهها نشان میدهند که میزان انتشار گازهای ناشی از آتشسوزیهای جنگلی در اندونزی به بالاترین سطح در جهان رسیده است
وزیر دفاع فیلیپین پس از یادداشتی در مجمع، "قلدری" چین را محکوم کرد
• بانکوک پست
با تشدید درگیریها در خاورمیانه، قیمت نفت از مرز صد دلار در هر بشکه فراتر رفت
معترضان از کره جنوبی میخواهند که از جنگ با ایران دوری کند
• نیواستریت تایمز
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد
شرکت نفت کویت به خریداران پیشنهاد انتقال کشتیبهکشتی در خارج از تنگه هرمز را میدهد
عبور قیمت نفت برنت از مرز ۱۰۰ دلار در پی تشدید تنشها در خاورمیانه؛ دامن زدن به نگرانیها درباره تورم
استقبال سرمایهگذاران مرفه مالزی از هوش مصنوعی
•استار مالزی
ایران احتمالاً پهپاد زیرسطحی آمریکاییِ بهدستآمده را مهندسی معکوس خواهد کرد
اساند پی اعلام کرد که اقتصاد مالزی با تکیه بر بخش تولید و مراکز داده، همچنان تابآور باقی مانده است
• تمپو اندونزی
حمله آمریکا به نفتکشها در نزدیکی سواحل ایران
• مالایی میل
رونق مراکز داده در مالزی: تأثیر آن بر مشاغل، برق و آب
وزارت دارایی مالزی: قیمت بنزین و گازوئیلِ بدون یارانه از فردا افزایش مییابد
• بیزنس تودی مالزی
مالزی آماده است تا برای کمک به اندونزی در مقابله با آتشسوزی و مهدود، امکانات خود را مستقر کند
• نیشن تایلند
بارشهای شدید و گسترده، تایلند را در وضعیت هشدار سیل ناگهانی قرار داد
• آسترو آوانی
ایران اصرار دارد که حوثیها نیروهای نیابتی تهران نیستند
ویتنام و روسیه توافقنامه ذخیره سازی استراتژیک نفت امضا کردند
• ویتنام اکسپرس
ویتنام در زمره برترین مقاصد آسیا برای گردشگرانی است که دوباره به آنجا سفر میکنند
عناوین مهم و پربازدید رسانههای آمریکا
📰 نیویورکتایمز
«وانمود کنید که من در حال کاندیداتوری هستم»: ۷ نکته از کنوانسیون میاندورهای جمهوریخواهان
در یک کنوانسیون میاندورهای که برای اولین بار برگزار شد، رئیس جمهور ترامپ بیشتر به عقبنشینی و خودستایی پرداخت. سپس، او پیشنهاد داد که اگر جمهوریخواهان در قدرت بمانند، به هر آمریکایی ۵۰۰۰ دلار پرداخت خواهد کرد.
۲۵ سال پس از ۱۱ سپتامبر، القاعده هنوز در افغانستان خانه دارد
طالبان ادعا میکنند که افغانستان دیگر پناهگاه گروههای تروریستی نیست، اما القاعده و دیگران هنوز حضور دارند و ترسهای قدیمی را زنده میکنند.
در نظرسنجیها، جمهوریخواهان از ابزاری آشنا استفاده میکنند: ترس
در یک گردهمایی میاندورهای غیرمعمول، رئیسجمهور ترامپ و متحدانش دموکراتها را به طرز خطرناکی غیرآمریکایی جلوه دادند.
📰 واشنگتنپست
ترامپ برای جنگ با ایران دلیل تراشی میکند و وعده میدهد در صورت پیروزی جمهوریخواهان در میاندوره، ۵۰۰۰ دلار پاداش بگیرد
رئیس جمهور آمریکا در حالی که تشدید خشونتها در خاورمیانه بر گردهمایی انتخاباتی او سایه افکنده بود، ایران را به تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات میاندورهای متهم کرد.
با تشدید تنشها، کانادا تجارت خود را از امریکا دور میکند
جنگ تعرفهای و سایر درگیریها با واشنگتن، این کشور را به سمت یافتن شرکای جدید سوق داده است، اقدامی که در نهایت میتواند قیمتها را برای مشاغل آمریکایی افزایش دهد.
ترامپ وضعیت امنیتی پس از یازده سپتامبر را به سمت اهداف داخلی سوق داده است
مقامات سابق نگران کاهش توجه به تروریسم بینالمللی و سایر تهدیدها هستند.
📰 رویترز
منابع میگویند حوثیها بندر کلیدی یمن در دریای سرخ را تصرف کردهاند و جریان انرژی جهانی را تهدید میکنند
منابع نظامی اعلام کردند که شبهنظامیان حوثی مورد حمایت ایران کنترل شهر بندری موخا در یمن را به دست گرفتند و این اقدام، تهدیدی دیگر برای تامین انرژی جهانی محسوب میشود، ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت که انتظار دارد جنگ پس از انتخابات میاندورهای پایان یابد.
ترامپ در صورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای، ۵۰۰۰ دلار پاداش میدهد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اولین روز از اولین کنوانسیون میاندورهای حزب جمهوریخواه، پیشنهاد داد که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات کنگره در ماه نوامبر، به هر بزرگسال آمریکایی «سود سهام ترامپ» پرداخت شود.
ایران احتمالاً پهپاد زیردریایی آمریکایی را مهندسی معکوس خواهد کرد
توقیف یک پهپاد زیرآبی نظامی آمریکایی توسط ایران، فرصتی را برای تهران فراهم میکند تا این شناور را مطالعه و احتمالاً مهندسی معکوس کند و این امر ضربهای به پنتاگون و شرکت سازنده پهپاد، آندوریل، وارد میکند.
چگونه یک دور زدن تحریمهای یک میلیارد دلاری، جریان کالاهای چینی به ایران را حفظ کرد
- دو منبع ارشد ایرانی و سه فرد دیگر آشنا با این موضوع به رویترز گفتند که ایران از یک سازوکار تهاتری برای دور زدن تحریمهای فروش نفت خود و خرید میلیاردها دلار کالا از چین، از جمله تجهیزات نظامی، استفاده کرده است.
📰 آسوشیتدپرس
ترامپ، به امید نجات انتخابات میاندورهای، در یک وعدهی مشکوک اعلام کرد که در صورت پیروزی جمهوریخواهان، به هر بزرگسال آمریکایی ۵۰۰۰ دلار خواهد داد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه متعهد شد که در صورت حفظ کنترل مجلس نمایندگان و سنا توسط جمهوری خواهان در انتخابات میان دورهای، به هر آمریکایی بالغ ۵۰۰۰ دلار پرداخت خواهد کرد؛ اقدامی خارق العاده برای تغییر بخت و اقبال رو به افول حزبش در ماه نوامبر.
قیمت نفت به جایی که در ماه مه بود، بازگشت و بر وال استریت تأثیر گذاشت
قیمت نفت دوباره در حال افزایش است و به جایی که قبل از تابستان بود، بازگشته است، زیرا جنگ با ایران همچنان جریان جهانی نفت خام را مسدود میکند. این امر نگرانیها در مورد تورم را تشدید میکند و فشار را در بازار اوراق قرضه افزایش میدهد و به کاهش دوباره سهام در وال استریت در روز پنجشنبه کمک میکند.
یمن با هدف قرار دادن یک مسیر کشتیرانی حیاتی توسط نیروهای تحت حمایت ایران، در معرض خطر بازگشت به جنگ داخلی قرار دارد.
یمن در حالی به بازگشت به جنگ داخلی نزدیکتر میشود که شورشیان تحت حمایت ایران، جایگزین حیاتی کشتیرانی برای تنگه هرمز را تهدید میکنند.
📰 د هیل
کنوانسیون میاندورهای جمهوریخواهان، تبلیغات «ترامپ-آ-پالوزا» را به واقعیت تبدیل کرد
دالاس - اولین کنوانسیون میاندورهای کمیته ملی جمهوریخواهان (RNC) با آغاز جشن دو روزه دالاس در روز چهارشنبه، لقب «ترامپ-آ-پالوزا» (Trump-a-palooza) خود را محقق کرد.
ترامپ قول داد در صورت حفظ اکثریت کنگره توسط جمهوریخواهان، ۵ هزار دلار به عنوان «سود سهام ترامپ» پرداخت کند
پرزیدنت ترامپ روز چهارشنبه متعهد شد که مبلغ ۵۰۰۰ دلار به بزرگسالان آمریکایی پرداخت کند، اما تنها در صورتی که جمهوریخواهان اکثریت خود را در کنگره تا ماه نوامبر حفظ کنند.
وزیر امور خارجه میسوری در بحبوحه دعوای تقسیم حوزههای انتخابیه با جلسه استماع به اتهام اهانت روبروست
قرار است دنی هاسکینز، وزیر امور خارجه میسوری (جمهوریخواه)، روز پنجشنبه در دیوان عالی ایالت حاضر شود، زیرا قضات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا او را در بحبوحه تشدید نبرد بر سر نقشه کنگره ایالت، به عنوان "اهانت" به دادگاه تشخیص دهند یا خیر.
📰 والاستریتژورنال
با نزدیک شدن کشتیهای جنگی آمریکا، ایران اشتیاق جدیدی برای تشدید تنش نشان میدهد
نیروهای تهران به شیوهای بیسابقه از آغاز جنگ، نیروی دریایی ایالات متحده را هدف قرار دادهاند.
حوثیهای یمن که از حمایت ایران برخوردارند، به سمت منطقه استراتژیک باب المندب پیشروی میکنند
این گروه شبهنظامی بندر مخا را تصرف کرد و نیروهای دولتی تحت حمایت عربستان سعودی را در عقبنشینی رها کرد و کنترل خود را در نزدیکی یک گلوگاه برای صادرات انرژی گسترش داد.
خلاصهای از کنوانسیون جمهوریخواهان: ترامپ به آمریکاییها وعده ۵۰۰۰ دلار میدهد، فترمن حضور پیدا میکند
رئیس جمهور در سخنرانی خود در اولین شب کنوانسیون میان دورهای حزب در دالاس، سابقه خود را ستود و از رأی دهندگان خواست وانمود کنند که نام او در برگه رأی آمده است.
📰 فاکسنیوز
از جمله اسامی برجسته جمهوریخواهان که به گفته او واقعاً دموکراتهای پیشرو هستند - و آن شومر یا جفریز نیستند
سناتور فلوریدا استدلال کرد که چاک شومر و حکیم جفریز دیگر برای دموکراتها تصمیمگیرنده نیستند.
ترامپ برای جلب نظر رأیدهندگان جمهوریخواه در کنوانسیون میاندورهای دالاس، وعدهی نقدی خیرهکننده و بینظیری داد.
دالاس - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سخنرانی اصلی روز اول کنوانسیون میاندورهای حزب جمهوریخواه را ایراد کرد و پیش از وعده دادن به رأیدهندگان آمریکایی، به تمجید از موفقیتهای خود در دوران ریاست جمهوری و جمعآوری هزاران نفر از حامیان نامزدهای جمهوریخواه پیش از انتخابات عمومی نوامبر پرداخت.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«داون نیوز»
- گزارشها از آسیب دیدن چند جنگنده آمریکایی در حملات ایران به اردن
- نخست وزیر پاکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تلاشهای اسلام آباد برای پایان جنگ ایران و آمریکا را تشریح میکند
- عربستان: پس از هشدار در «خمیس مشیط»، خطری منطقه را تهدید نمیکند
- ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز به کمتر از ۱۰ کشتی رسیده است
«اکسپرس»
- پیام اسلام ریاض در پی تشدید تنش با یمن، توسط پاکستان به تهران منتقل شد
- سومین افزایش قیمت بنزین در پاکستان در کمتر از یک هفته / قیمت هر لیتر بنزین با افزایش ۳.۴۰ روپیهای به ۳۶۷.۷۵ روپیه رسید
- نخست وزیر پاکستان سیاست جدید خودروسازی را تصویب کرد؛ این طرح برای بررسی با صندوق بین المللی پول به اشتراک گذاشته میشود
- حوثیها بار دیگر به عربستان حمله کردند؛ شلیک موشکهای بالستیک و پهپاد به سوی سه شهر در جنوب عربستان
- کمیته مرکزی حزب تحریک انصاف پاکستان بر برگزاری راهپیمایی ضد دولتی ۲۷ سپتامبر به سوی اسلام آباد را تایید کرد
«دیلی پاکستان»
- ضرب الاجل حزب جماعت اسلامی پاکستان برای دولت؛ تهدید به راهپیمایی به سوی اسلام آباد در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات
- ایران: آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت فشار آمریکا و متحدانش قطعنامه علیه ایران را تصویب کرده است
- عاصم افتخار احمد، نماینده پاکستان در سازمان ملل به عنوان قائم مقام جدید وزارت امور خارجه پاکستان منصوب شد
- اتحادیه ناوگان حمل و نقل کالا در پاکستان از افزایش ۱۰ درصدی کرایه حمل بار خبر داد