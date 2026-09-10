رقابت‌های انتخابی تیم ملی پاکت بیلیارد بانوان به منظور تعیین اردونشینان این تیم برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا با قهرمانی فاطمه حقایقی و انتخاب اردونشینان به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به منظور انتخاب اردونشینان تیم ملی پاکت بیلیارد بانوان برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا، رقابت‌های انتخابی این تیم از ۱۵ شهریور در شیراز آغاز شد و ۱۸ شهریور با انتخاب برترین‌ها به پایان رسید.

در فینال این مسابقات، فاطمه حقایقی با نتیجه ٩ بر ٦ فاطمه همایون را شکست داد و قهرمان شد.

همچنین در رده بندی نهایی، بعد از فاطمه حقایقی و فاطمه همایون که اول و دوم شدند، آیسان ملک آرا و منصوره نورآباد مطلق به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم ایستادند.

بدین ترتیب این ٤ بازیکن وارد اردوی تیم ملی پاکت بیلیارد برای بازی داخل سالن آسیا شدند.

بازی‌های داخل سالن آسیا ۲۲ تا ۳۰ آذر به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.