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رقابتهای انتخابی تیم ملی پاکت بیلیارد بانوان به منظور تعیین اردونشینان این تیم برای حضور در بازیهای داخل سالن آسیا با قهرمانی فاطمه حقایقی و انتخاب اردونشینان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به منظور انتخاب اردونشینان تیم ملی پاکت بیلیارد بانوان برای حضور در بازیهای داخل سالن آسیا، رقابتهای انتخابی این تیم از ۱۵ شهریور در شیراز آغاز شد و ۱۸ شهریور با انتخاب برترینها به پایان رسید.
در فینال این مسابقات، فاطمه حقایقی با نتیجه ٩ بر ٦ فاطمه همایون را شکست داد و قهرمان شد.
همچنین در رده بندی نهایی، بعد از فاطمه حقایقی و فاطمه همایون که اول و دوم شدند، آیسان ملک آرا و منصوره نورآباد مطلق به ترتیب در ردههای سوم و چهارم ایستادند.
بدین ترتیب این ٤ بازیکن وارد اردوی تیم ملی پاکت بیلیارد برای بازی داخل سالن آسیا شدند.
بازیهای داخل سالن آسیا ۲۲ تا ۳۰ آذر به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.