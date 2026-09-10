

رئیس اداره گنجینه‌های معاونت موزه‌ها و گنجینه‌های فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: این مجموعه اهدایی دربردارنده آثاری است که بیش از نیمی از تاریخ پست کشور افغانستان را روایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

عبدالحسین ملک جعفریان بیان کرد: قدیمی‌ترین تمبر این مجموعه نفیس با عنوان «تیکت (به معنی تمبر)» در سال ۱۸۹۹ میلادی منتشر شده و مخصوص ارسال اجناس وزنی متفرقه در دوران فرمانروایی عبدالرحمن خان بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مجموعه کم‌نظیر تمبر‌هایی اعم از تصاویر محمد نادرشاه (پادشاه افغانستان ۱۹۳۳_۱۹۲۹ میلادی) و محمد ظاهرشاه، تمبر‌هایی مخصوص مراسلات رسمی داخل افغانستان، روز کودکان، تمبری با عنوان «اتم برای صلح» منتشر شده در سال ۱۹۵۸ میلادی، صندوق رفاه کودکان، روز کشاورزی، روز معلم، مبارزه با گرسنگی، سری پرندگان، حیات‌وحش افغانستان، سرشماری جمعیت، صندوق جهانی برای حمایت از حیات‌وحش و موضوعات دیگر را شامل می‌شود.

گنجینه تمبر و تاریخچه پستی، دومین گنجینه تخصصی در مجموعه موزه‌های آستان قدس رضوی به شمار می‌آید که در بهمن‌ماه ۱۳۶۹ در طبقه منهای یک موزه رضوی (موزه مرکزی) افتتاح شده است.

موزه رضوی واقع در صحن کوثر بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع)، همه‌روزه حتی در ایام تعطیل، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۴۵، به‌صورت یکسره، پذیرای زائران و مجاوران فرهنگ‌دوست است.