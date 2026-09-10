به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور، آسمان استان غالباً نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز‌های جمعه و شنبه آسمان استان نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، با توجه به جریانات شمالی، افزایش ابر به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات، بارش‌های پراکنده و احتمال رعد و برق وجود دارد.

حمیدی گفت: روز‌های یکشنبه و دوشنبه آسمان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و به‌تدریج افزایش دما را خواهیم داشت؛ البته در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در شهر‌های غربی استان، افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی افزود: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه نیز افزایش دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران درباره وضعیت دریای خزر گفت: دریا امروز موج متوسط دارد و شرایط برای فعالیت‌هایی مانند صیادی مناسب است، اما برای شنا و گردشگری دریایی مناسب نخواهد بود.