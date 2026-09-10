آزمون‌های کاردانی به کارشناسی، کاردانی دانشگاه ملی مهارت و انتخاب سردفتر اسناد رسمی با رقابت بیش از ۲۲۲ هزار داوطلب فردا برگزار می‌شوند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۳۷ هزار و ۲۰۴ متقاضی ثبت نام کرده‌اند که، ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصد مرد هستند.

این آزمون در ۱۰۸ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۲۰۷ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۸۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ نیز ، ۴۳ هزار و ۹۵۵ متقاضی در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که این تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند.

آزمون در ۹۷ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۱۴۱ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۸۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

در آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ (نوبت سال ۱۴۰۴)، ۳۸ هزار و ۷۸۲ متقاضی در آن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۱ درصد زن و ۳۹ درصد مرد هستند.

آزمون در ۳۳ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۸۵ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.