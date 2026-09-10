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چشمانداز اقتصادی مالزی همچنان مقاوم است و فعالیت های تولیدی ، تداوم سرمایهگذاریهای زیرساختی و توسعه سریع مراکز داده، از عوامل حمایتکننده از رشد اقتصادی این کشور هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مؤسسه اعتبارسنجی «اساندپی گلوبال ریتینگز» اعلام کرد چشمانداز اقتصادی مالزی همچنان مقاوم است و فعالیت قدرتمند بخش تولید، تداوم سرمایهگذاریهای زیرساختی و توسعه سریع مراکز داده، از مهمترین عوامل حمایتکننده از رشد اقتصادی این کشور هستند.
«ویشروت رانا»، اقتصاددان ارشد اساندپی گلوبال ریتینگز در منطقه آسیا و اقیانوسیه، گفت اقتصاد مالزی همچنان از شتاب مناسبی برخوردار است و نقش این کشور در زنجیره تأمین فناوری منطقه، یکی از عوامل اصلی این روند به شمار میرود.
وی افزود: ادامه سرمایهگذاری در تولید محصولات فناوری و الکترونیکی میتواند در میانمدت به رشد اقتصادی مالزی کمک کند و این کشور را به سمت فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر سوق دهد.
رانا همچنین گفت: سرمایهگذاریهای دولتی در طرحهای بزرگ زیرساختی، بهویژه پروژههای ریلی و حملونقل، سهم قابل توجهی در حمایت از اقتصاد مالزی داشته است.
وی توسعه مراکز داده را نیز یکی از عوامل مهم و رو به رشد توسعه اقتصادی مالزی در ماههای اخیر دانست و گفت افزایش سرمایهگذاری در این بخش، نقش آن را در اقتصاد کشور پررنگتر کرده است.
اقتصاددان ارشد اساندپی گلوبال ریتینگز افزود: بخش تولید مالزی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی عملکردی بهتر از رشد کلی اقتصاد داشت و افزایش تولید بخش معدن، بهویژه در حوزه صادرات گاز، نیز به تقویت درآمدهای ملی کمک کرده است.
وی گفت: فشارهای تورمی در مالزی همچنان محدود است و نرخ تورم عمومی مصرفکننده در حدود ۲ درصد قرار دارد که در محدوده مورد قبول بانک مرکزی این کشور است.
رانا افزود: اگرچه در برخی بخشها، از جمله کالاها و خدمات مراقبت شخصی، افزایش قیمت مشاهده میشود، اما فشارهای تورمی گسترده در اقتصاد وجود ندارد و ادامه یارانههای انرژی برای مصرفکنندگان نیز به کنترل تورم کمک کرده است.
این اقتصاددان پیشبینی کرد: رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۲۶ احتمالاً از برآورد قبلی اساندپی گلوبال ریتینگز یعنی ۴.۹ درصد فراتر رود؛ زیرا عملکرد اقتصادی این کشور در نیمه نخست سال بهتر از انتظار بوده است.
وی همچنین انتظار دارد نرخ تورم در سطحی با ثبات باقی بماند و در نتیجه، در کوتاهمدت نیاز چندانی به تغییر سیاستهای پولی وجود نداشته باشد.
رانا در پایان گفت: ارزش رینگیت نیز نسبتاً قدرتمند باقی مانده، بدون آنکه تأثیر قابل توجهی بر رقابتپذیری صادرات مالزی داشته باشد و شرایط بازار کار نیز با ثبات است.