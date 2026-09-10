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سرپرست بسیج جامعه زنان کردستان: دومین جشنواره استانی اویندخت با محوریت طراحی پوشش اجتماعی بانوان در سنندج برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، منصوری با بیان اینکه آثار جشنواره باید با رعایت معیارهای پوشش اجتماعی بانوان و دارای قابلیت تولید باشند، افزود: دانشآموزان، دانشجویان، هنرجویان، طراحان آزاد و فعالان حوزه تولید لباس میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
وی اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره تولید پوشاک عفیفانه متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و شناسایی ظرفیتهای طراحان لباس و تولید و بازار استان است.
سرپرست بسیج جامعه زنان کردستان افزود: این جشنواره در دوبخش رقابتی شامل بخش اثر و بخش طراحی برگزار می شود.
منصوری مهلت ثبتنام را از اول تا بیستم شهریورماه اعلام کرد و گفت: شرکت کنندگان در جشنواره نیز می توانند از بیستم تا سیام شهریورماه در دورهها و کارگاههای آموزشی شرکت کنند و از اول مهرماه تا پایان این ماه نیز فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره (واقع در دانشگاه ملی مهارت دختران سنندج) ارسال کنند.
سرپرست بسیج جامعه زنان کردستان تصریح کرد: آثار ارسالی در نیمه اول آبانماه مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند. گرفت.