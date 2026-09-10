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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه آمار صادرات گمرک در استان قانعکننده نیست بر لزوم تحول در ساختارهای صادرات محور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم قنبری در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، با اشاره به اهمیت راهبردی این کارگروه در مقایسه با سایر شوراهای حاکمیتی، اظهار داشت: با توجه به کمبود زیرساختها و مطالبات بهحق مردم، اقدامات فعلی در حوزه صادرات کافی نیست و باید گامهایی بسیار فراتر از وضعیت موجود برداریم.
وی با اشاره به اینکه تأکید مجموعه مدیریتی استان بر این است که تمرکز اصلی باید بر مقوله صادرات قرار گیرد افزود: ما تنها زمانی میتوانیم در سطح کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم که تولیداتمان از استانداردهای صادرات محور برخوردار باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: این استان فصل تازهای از تجارت خارجی را آغاز کرده است و در نقشه راه جدید، با تمرکز بر تنوعبخشی به محصولات صادراتی، بستری مستحکم برای ارزآوری بیشتر و حضور پرقدرت محصولات استان در بازارهای جهانی میشود.
سید احسان عسکری، با اشاره به آمار صادرات سیمان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ که حاکی از کاهش حدود ۹۸ درصدی است، اظهار کرد: این افت شدید، ضرورت بازنگری جدی در ساختار صادراتی استان و عبور از وابستگی صرف به کالاهای منبعمحور و حجیم را نشان میدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه اتکای بیش از حد به چند قلم کالای محدود، آسیبپذیری صادرات استان را در شرایط محدودیت مسیرهای اصلی و بنادر افزایش میدهد، افزود: با شناسایی و حمایت از کالاهای دانشبنیان، قطعات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و محصولات فناورانه که با حجم کمتر، ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری ایجاد میکنند، پایههای صادراتی استان را متنوع کنیم.
وی با استناد به آمار صادرات، تصریح کرد: گرچه تناژ صادراتی برخی کالاها کاهش یافته، اما ارزش صادرات به همان نسبت افت نکرده است، این موضوع نشاندهنده وجود کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی است که باید شناسایی، حمایت و تقویت شوند.
معاون اقتصادی استانداری با اشاره به ظرفیت شرکتهای فناور در حوزههایی مانند پنلها، فیبر نوری، مبدلها و بردهای الکترونیکی، این بخشها را نجاتبخش استان از وابستگی به صادرات کالاهای حجیم دانست و بر برگزاری جلسات تخصصی با این واحدها برای پیگیری مشکلاتشان تأکید کرد.
وی همچنین بر لزوم ارزیابی جامع محصولات صادراتی مانند گیاهان دارویی، موکت، محصولات شیلاتی و سایر اقلام تولیدی از نظر میزان تولید، بازار هدف، بستهبندی و مسیر صادرات تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای مغفول صادرات باید دوباره فعال شوند.
معاون اقتصادی استانداری با ضروری دانستن تدوین گزارشهای عملیاتی در حوزه صادرات، از دبیرخانه کارگروه صادرات غیرنفتی خواست تا بهصورت دقیق و مستمر وضعیت هر کالا را بررسی کرده و در گزارشهای خود مشخص کنند مشکل هر محصول در بخش تولید، تأمین مواد اولیه، نقدینگی، گمرک، حملونقل، بستهبندی یا بازار هدف است، ضمن اینکه، دبیرخانه باید برای هر کالا برنامه عملیاتی شفاف با ذکر دستگاه مسئول و اقدامات انجام شده، ارائه کند.
عسکری همچنین از برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای سورتینگ و بستهبندی محصولات شیلاتی با ظرفیت تولید و صادرات بیش از ۶ هزار تن خبر داد که میتواند ارزش افزوده و اشتغال قابل توجهی برای استان ایجاد کند.
معاون استاندار با اشاره به ضعف موجود در بخشهای پشتیبانی صادرات، بر ضرورت ورود بخش خصوصی توانمند و جدید به حوزههای طراحی، بستهبندی و بازاریابی تأکید کرد و گفت: ضعف در این حوزهها، یکی از موانع اصلی رقابت محصولات استان در بازارهای داخلی و خارجی به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد هم دراین نشست، با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد حوزه صنایعدستی، بر ضرورت تغییرالگو از تولیدات خرد و پراکنده به سمت فعالیتهای کلان اقتصادی تأکید کرد: وی اظهار داشت: در سطح ملی، شاهد نوسانات آماری در صادرات صنایعدستی هستیم که نشاندهنده نیاز مبرم به اصلاح فرآیندهای بازاریابی و تجاریسازی است.
سید مجتبی امیرحسینی با اشاره به چالشهای ساختاری در استان گفت: متأسفانه در حال حاضر با فقدان صادرکنندگان تخصصی و حرفهای در بخش صنایعدستی مواجه هستیم و فعالیتهای موجود عمدتاً در دست دلالان است؛ به طوری که محصولات هنری هنرمندان ما به دلیل نبود زیرساختهای صادراتی، یا از مبادی سایر استانها صادر میشود و یا به صورت چمدانی و بدون نشان و برند استان از کشور خارج میگردد که این موضوع مانع از ثبت رسمی آمار صادراتی استان در کارنامه اقتصادی میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه مسئله اصلی امروز ما دیگر افزایش صرفِ کمیت تولید نیست، افزود: هنرمندان ما در چرخه تولید با موانعی نظیر افزایش هزینهها، نوسانات ارزی و تغییر رفتار مصرفکننده دستوپنج نرم میکنند؛ بنابراین هدف ما تبدیل این فعالیتهای تولیدی به یک زنجیره ارزش پایدار است که در آن «فروش تکراری» و «سفارشهای صادراتی» ملاک اصلی موفقیت قرار میگیرد.
امیرحسینی با ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از این بنبست تصریح کرد: پیشنهاد ما تمرکز بر یک مدل عملیاتی موفق مشابه تجربه استان ایلام در ورود به بازار عراق و کشورهای حوزه خلیجفارس است.
وی اضافه کرد: ما نباید صرفاً به برگزاری نمایشگاههای مقطعی بسنده کنیم؛ بلکه باید با تشکیل «میز صادراتی» متشکل از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق بازارهای هدف و ذائقه مصرفکننده در عراق و عمان اقدام کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی استان با تأکید بر لزوم حمایت مالی از هنرمندان بیان کرد: هنرمندان صنایعدستی استان به دلیل ضعف بنیه مالی، توانایی ورود به بازارهای خارجی را ندارند و نیازمند حمایت ویژه دولت در بخش بستهبندی استاندارد، طراحی شناسنامه تجاری و تأمین منابع مالی برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی هستند.