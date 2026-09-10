به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار بابلسر از برآورد اولیه حدود ۲۲۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از سیلاب اخیر در بهنمیر خبر داد و گفت: تاکنون ۲۲۰ واحد در بخش‌های مختلف این شهر و مناطق پیرامونی آسیب دیده‌اند.

قربانعلی ولی‌زاده افزود: میزان خسارت واردشده به این واحد‌ها بین ۲۰ تا ۸۰ درصد برآورد شده است.

وی گفت: خسارت‌های سیلاب بخش‌های مختلفی از جمله واحد‌های مسکونی، مرغداری‌ها، تأسیسات آب و برق، زیرساخت‌های حوزه شهرداری و بخش آموزش را دربر می‌گیرد.

فرماندار بابلسر افزود: از نخستین ساعات وقوع حادثه، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در مناطق آسیب‌دیده حضور پیدا کردند و جلسه اولیه برای بررسی وضعیت و تأمین نیاز‌های مردم تشکیل شد.

ولی‌زاده با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای آسیب‌دیدگان گفت: بنیاد مسکن وعده‌های خوبی برای کمک به مردم داده و احتمال دارد از امشب برای برخی افرادی که مراحل ثبت و ارزیابی خسارت آنها انجام شده است، مبالغی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان واریز شود.

وی افزود: روند ارزیابی خسارت‌ها همچنان ادامه دارد و برآورد فعلی خسارت‌های ناشی از سیلاب در بهنمیر حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است.

فرماندار بابلسر گفت: تلاش می‌شود با تکمیل ارزیابی‌ها، میزان دقیق خسارت‌ها و نیاز‌های مردم مشخص و روند جبران خسارت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.