هفته نخست دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برتری تیم‌های پاری سن ژرمن، بارسلونا، لیورپول و آرسنال مقابل حریفان به پایان رسید.

برتری پرگل پاری سن ژرمن و بارسلونا مقابل حریفان

برتری پرگل پاری سن ژرمن و بارسلونا مقابل حریفان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست از مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب برگزار شد.

بارسلونا اسپانیا ۵ - یک فاینورد هلند

رافینیا در دقیقه ۳ روی پاس کلیدی لامین یامال، پس از عبور تماشایی از مدافعان فاینورد، دروازه این تیم را باز کرد. در دقیقه ۲۲ نیز کریم آدیمی با شوتی تماشایی از خارج محوطه جریمه، گل دوم میزبان را به ثمر رساند تا بارسلونا نیمه نخست را با برتری ۲ بر صفر به پایان برساند. رافینیا در دقیقه ۵۷ گل دوم خود و سوم بارسلونا را وارد دروازه فاینورد کرد و در ادامه لامین یامال در دقیقه ۷۷ اختلاف را به چهار گل رساند. فاینورد در دقیقه ۸۲ توسط سم استین یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما بارسلونا تنها سه دقیقه بعد پاسخ این گل را داد. گابریل ژسوس، خرید جدید بارسلونا، در دقیقه ۸۵ گل پنجم تیمش را به ثمر رساند تا این دیدار با برتری ۵ بر یک شاگردان هانسی فلیک به پایان برسد.

اشتوتگارت آلمان ۳ - یک وایکینگ نروژ

سه گل اشتوتگارت را ارمدین دمیروویچ زد و تک گل وایکینگ نروژ را زلاتکو تریپیچ به ثمر رساند.

لیورپول انگلیس ۲ - یک آتلتیکومادرید اسپانیا

سوبوسلای و مک‌آلیستر گل‌های لیورپول را وارد دروازه حریف کردند و یورنته تک گل اتلتیکومادرید را به ثمر رساند.

پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) ۶ - یک اسلووان براتیسلاوا اسلواکی

عثمان دمبله در دقایق ۱۷ و ۲۳، فران تورس در دقایق ۳۱، ۴۷ و ۵۷ و فابیان روییس در دقیقه ۸۸ برای قهرمان دو دوره گذشته اروپا گلزنی کردند. کامارا تک گل نماینده اسلواکی را به ثمر رساند.

اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۳ - یک گالاتاسرای ترکیه

در نیمه نخست گونزالو ایناسیو گل‌به خودی زد و جنی کاتامو در دقیقه ۲۷ برای اسپورتینگ گل زد تا کار در این نیمه با تساوی یک بر یک دنبال شود.

در نیمه دوم، لوئیس سوارس و رودریگو زالازار در دقایق ۵۷ و ۶۳ برای اسپورتینگ گلزنی کردند تا این بازی در نهایت با برتری ۳ بر یک آنها به پایان برسد.

ناپولی ایتالیا صفر - یک آرسنال انگلیس

تک گل آرسنال در این مسابقه را مارتین اودگارد به ثمر رساند.

هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه ۲۱ مهر آغاز خواهد شد.