تیم ملی بسکتبال مردان کشورمان در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مقابل تیم قطر شکست خورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال مردان ایران بامداد امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور در نخستین دیدار خود در رقابت‌های بسکتبال بازی‌های آسیایی ناگویا به مصاف قطر رفت و با نتیجه ۵۹ به ۵۳ مغلوب حریف شد.

کوارتر نخست این دیدار با تساوی ۱۰ بر ۱۰ به پایان رسید. قطر در کوارتر دوم ۲۱ بر ۱۱ به برتری رسید تا نیمه نخست با نتیجه ۳۱ بر ۲۱ به سود این تیم به پایان برسد.

در کوارتر سوم دو تیم به تساوی ۱۳ به ۱۳ رسیدند و در کوارتر چهارم تیم ملی ایران با نتیجه ۱۹ بر ۱۵ به برتری دست یافت، اما در نهایت قطر با نتیجه ۵۹ بر ۵۳ به پیروزی رسید.



کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56628557"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5907317/56628557?width=600&height=350"></script></div> متین آقاجانپور با کسب ۱۵ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود.

تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه مرحله گروهی، ۲۱ و ۲۲ شهریور به ترتیب مقابل چین‌تایپه و اردن قرار خواهد گرفت.