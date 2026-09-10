

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: فیلم کوتاه «قصه دلبری» به کارگردانی حانیه غلامی و تهیه‌کنندگی سعید فوداجی، روایتی از زندگی و داستان شهید پاسدار مرتضی ترابی از شهدای جنگ رمضان خراسان جنوبی است که موفق شده به بخش مسابقه ویژه «برای وطن» پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ راه یابد.

کریمیان با بیان اینکه این اثر از تولیدات هنرمندان خراسان جنوبی است، افزود: این فیلم با حمایت حوزه هنری خراسان‌جنوبی و مؤسسه سینمایی رویش هنر شرق تولید شده و ایده و فیلمنامه آن نیز پس از بررسی و ارزیابی در پاتوق‌های تخصصی واحد هنر‌های تصویری حوزه هنری خراسان جنوبی به تأیید نهایی رسیده است.

وی گفت: در تولید این فیلم، عبدالله اسماعیلی به عنوان نویسنده، مریم مزروعی و مهسا غلامی بازیگران خردسال، فرید فرساد به عنوان بازیگردان، سید مرتضی حسینی به عنوان فیلمبردار و مرتضی معتمدی‌راد در بخش تدوین و نورپردازی همکاری داشته‌اند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: استودیو چشم سوم در بخش اصلاح رنگ و صداگذاری، زهره هاشمی در طراحی لباس و عبدالله اسماعیلی و سید مجتبی متولی در بخش صدابرداری این اثر مشارکت داشته‌اند.

کریمیان گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، در مجموع ۱۷۰ اثر به بخش اصلی مسابقه پانزدهمین دوره جشنواره راه یافته‌اند که از این تعداد، ۱۰۵ اثر در بخش ویژه «برای وطن» به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: آثار منتخب پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن‌های اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران می‌شوند.