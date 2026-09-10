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سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: دروغهای وزیر امور خارجه آمریکا درباره مداخله ایران در موضوع یمن - عربستان، نمیتواند جای واقعیتها را بگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای بیاساس وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر مداخله ایران در موضوع یمن، در فضای مجازی نوشت: دروغهای مارکو روبیو نمیتواند جایگزین واقعیت شود. انصارالله بازیگری مستقل است که خود تصمیم میگیرد؛ نه از کسی دستور میپذیرد و نه نیابتی دیگران است.
ریشه بیثباتی در منطقه را باید در مداخلات نظامی آمریکا و سیاستهای سیطرهطلبانه آن جست. اگر واشنگتن واقعاً خواهان صلح بود، تنها یک گام ساده برمیداشت: به بدسگالیها و مداخلات بیثباتکننده خود در منطقه ما پایان میداد.
صلح در یمن با بمب و فشار خارجی حاصل نمیشود. صلح با مذاکرات صادقانه بر اساس نقشه راه مورد توافق طرفین آغاز میشود.