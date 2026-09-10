انتشار گازهای ناشی از آتش‌سوزی اندونزی با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی و حریق در مناطق خشک جنگلی و زمین‌های ذغال‌سنگی در جزایر به بالاترین سطح در جهان رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، اندونزی با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی و حریق در مناطق خشک جنگلی و زمین‌های ذغال‌سنگی در جزایر بورنئو و سوماترا، با افزایش شدید انتشار دی‌اکسیدکربن مواجه شده است.

داده‌های سامانه پایش آتش‌سوزی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد میزان انتشار گاز‌های ناشی از آتش‌سوزی در اندونزی از یکم تا هفتم سپتامبر به حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده که بیش از یک‌سوم کل انتشار جهانی ناشی از آتش‌سوزی‌ها در این مدت بوده است.

بر اساس این داده‌ها، اندونزی در هفته گذشته به بزرگ‌ترین منبع انتشار گاز‌های ناشی از آتش‌سوزی در جهان تبدیل شده است.

اندونزی یکی از کشور‌های مستعد آتش‌سوزی در جهان است، اما تشدید پدیده ال‌نینوی شدید با افزایش دما و خشکسالی، امسال شرایط آتش‌سوزی‌ها را وخیم‌تر کرده است.

مقام‌های اندونزی می‌گویند این کشور با شدیدترین فصل آتش‌سوزی جنگلی در ۱۱ سال گذشته مواجه است.

میزان انتشار گاز‌های ناشی از آتش‌سوزی در اندونزی در این دوره ۲۷۳ درصد بیشتر از میانگین فصلی بوده است؛ با این حال، همچنان کمتر از رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ است. در آن سال نیز اندونزی با شرایط شدید ال‌نینو و آتش‌سوزی‌های گسترده مواجه بود.

وزارت محیط زیست اندونزی اعلام کرد وضعیت کیفیت هوا در کالیمانتان و دیگر مناطق را با نگرانی دنبال می‌کند.