به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز بارش باران در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات شرق تهران ادامه دارد.

از بعد از ظهر در مناطقی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شرق هرمزگان رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

طی دو روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود.