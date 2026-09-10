از ابتدای سال تاکنون هزار و ۴۷ بانوی خراسان جنوبی به مراکز خونگیری برای اهدای خون مراجعه کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ هزار و ۶۵۰ مراجعه کننده به مراکز اهدا خون در خراسان جنوبی داشته‌ایم که هزار و ۴۷ نفر بانو بوده‌اند؛ یعنی حدود ۸ درصد کل مراجعات را بانوان تشکیل داده‌اند.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار و ۴۸۸ نفراهدای موفق خون و پلاکت را داشته‌اند، افزود: ۲ هزار و ۳۷۶ نفر برای نخستین‌بار برای اهدای خون به مراکز خونگیری مراجعه کردند و ۶ هزار و ۷۶۸ نفر نیز از اهداکنندگان مستمر بودند.

وی درباره اهدای پلاکت نیز گفت: ۵۱۱ نفر برای اهدای پلاکت مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۸۶ نفر موفق به اهدا شدند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی همچنین از نقش تیم‌های سیار در دسترسی مردم به امکان اهدای خون خبر داد و افزود: هزار و ۷۵۱ نفر نیز از طریق مراجعه به تیم‌های سیار خونگیری برای اهدای خون اقدام کردند.