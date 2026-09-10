فرماندار ششتمد:
زلزله در ششتمد خراسان رضوی, بدون خسارت مالی و جانی
زلزله ۴.۲ ریشتری شب گذشته، هجدهم شهریورماه در ششتمد خراسان رضوی، خسارت و تلفات جانی نداشت.
حسین فیضآبادی با اشاره به وقوع ۲ زمینلرزه متوالی در این شهرستان افزود: نخستین پیشلرزه ثبتشده به دلیل شدت پایین احساس نشد، اما زمینلرزه دوم به بزرگی ۴.۲ ریشتر توسط اهالی منطقه بهویژه در روستاهای البلاغ، روشنآباد و قلعهمیدان به طور کامل احساس شد.
فرماندار ششتمد عنوان کرد: با توجه به وقوع این تکانها، همه نیروهای امدادی و جمعیت هلالاحمر شهرستان ششتمد در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدماترسانی لازم را ارائه دهند.
ششتمد در ۱۶۱ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.