زلزله ۴.۲ ریشتری شب گذشته، هجدهم شهریورماه در ششتمد خراسان رضوی، خسارت و تلفات جانی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی فرماندار شهرستان ششتمد گفت: این زمین لرزه ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه چهارشنبه شب رخ داد.

حسین فیض‌آبادی با اشاره به وقوع ۲ زمین‌لرزه متوالی در این شهرستان افزود: نخستین پیش‌لرزه ثبت‌شده به دلیل شدت پایین احساس نشد، اما زمین‌لرزه دوم به بزرگی ۴.۲ ریشتر توسط اهالی منطقه به‌ویژه در روستا‌های البلاغ، روشن‌آباد و قلعه‌میدان به طور کامل احساس شد.

فرماندار ششتمد عنوان کرد: با توجه به وقوع این تکان‌ها، همه نیرو‌های امدادی و جمعیت هلال‌احمر شهرستان ششتمد در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی لازم را ارائه دهند.

ششتمد در ۱۶۱ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.