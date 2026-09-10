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ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، درباره تحریم آمریکا، ضد ۲۷ شرکت هواپیمایی ایران شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نامههای جداگانه، به دبیرکل این سازمان و رئیس دورهای شورای امنیت، از تحریمهای ادعایی جدید وزارت خزانهداری آمریکا را برضد ۲۷ شرکت هواپیمایی و نهاد ایرانی فعال در بخش هوانوردی غیرنظامی ایران را اعلام و تاکید کرد: دولت امریکا بدین ترتیب کارزار غیرقانونی خود از اقدامات قهری یکجانبه را که با هدف وارد کردن محرومیت و مشقت اقتصادی بر مردم ایران انجام میشود، بیش از پیش تشدید کرد.
غلامحسین درزی سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در نامه به آنتونیو گوترش دبیرکل و ژروم بونافون سفیر فرانسه و رئیس دورهای شورای امنیت در ماه جاری میلادی افزود: جمهوری اسلامی ایران از تمامی مجاری قانونی موجود برای پیگیری پاسخگویی، جبران و احقاق حق استفاده خواهد کرد، و مسئولان را در قبال پیامدهای این اقدامات غیرقانونی پاسخگو خواهد کرد.
متن کامل این نامه رسمی معاون نمایندگی دائم ایران به این شرح است:
بنا بر دستور دولت متبوعم، و در ادامه نامه مورخ ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (S/۲۰۲۶/۶۹۷)، مایلم توجه فوری جنابعالی، و از طریق شما، توجه اعضای شورای امنیت را به یک اقدام فاحش دیگر از تروریسم دولتی و تجاوز اقتصادی که توسط ایالات متحده علیه مردم ایران ارتکاب یافته است، جلب کنم. در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری ایالات متحده «تحریمهای» ادعایی خود را علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی و نهاد ایرانی فعال در بخش هوانوردی غیرنظامی ایران اعلام کرد و بدین ترتیب کارزار غیرقانونی خود از اقدامات قهری یکجانبه را که با هدف وارد کردن محرومیت و مشقت اقتصادی بر مردم ایران انجام میشود، بیش از پیش تشدید کرد.
پس از شکست ایالات متحده و رژیم اسرائیل در دستیابی به اهداف خود از طریق جنگهای تجاوزکارانهشان علیه ایران در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، و شکست آنها در ترغیب سایر دولتها به آن جنگهای غیرقانونی، ایالات متحده به اجبار اقتصادی بهعنوان یک ابزار جایگزین تجاوز متوسل شده است، و در پی آن است که همان اهداف را از طریق هدف قرار دادن نظاممند بخشهای ضروری غیرنظامی و محروم کردن جمعیت ایران از کالاها و خدمات حیاتی تحت آنچه به اصطلاح «عملیات طرد اقتصادی» نامیده میشود، که در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام شد، دنبال کند.
ایالات متحده اکنون محرومیت اقتصادی را بهعنوان ابزاری برای مجازات جمعی و اجبار سیاسی به سلاح تبدیل میکند، و عمداً آسیب شدید و قابل پیشبینی بر مردم ایران وارد میکند و مستقیماً حقوق بنیادین آنان، از جمله حقوق حیات، سلامت، غذا و برخورداری از سطح کافی زندگی را نقض میکند.
اقدامات اخیر ایالات متحده بهویژه از آن جهت وخیم هستند که پیامدهای مستقیم آن برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی و جان غیرنظامیان است. این تحریمها همچنین با اهداف بنیادین کنوانسیون شیکاگو، از جمله اهداف مندرج در مقدمه آن در خصوص نقش هوانوردی غیرنظامی بینالمللی در ترویج و حفظ دوستی و تفاهم میان ملتها و مردم جهان، ناسازگار هستند. افزون بر این، چنین اقداماتی با تضعیف چارچوب مبتنی بر همکاری و معطوف به اتصال که نظام هوانوردی غیرنظامی بینالمللی را پشتیبانی میکند، نقش آن را در تضمین هوانوردی غیرنظامی ایمن، پایدار و در دسترس، تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
تحریمهای اعمالشده بر شرکتهای هواپیمایی، دسترسی به قطعات یدکی هواپیما، تجهیزات، نگهداری، تعمیر، بازرسی و خدمات فنی ضروری برای بهرهبرداری ایمن از هواپیماهای غیرنظامی را مختل میکنند و بدین ترتیب مسافران و کارکنان هوانوردی را در معرض خطرهای قابل اجتناب قرار میدهند، در حالی که جابهجایی میلیونها غیرنظامی را محدود میکنند. این اقدامات همچنین بیاعتنایی آشکار به دستور دیوان بینالمللی دادگستری در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ را تشکیل میدهند. دیوان صراحتاً تأثیر بالقوه اقدامات ایالات متحده بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی و جان استفادهکنندگان آن را به رسمیت شناخت، و به ایالات متحده دستور داد موانع موجود بر سر راه صادرات آزاد کالاها و خدمات ضروری برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی به ایران را رفع کند.
استفاده نظاممند از اقدامات اقتصادی و مالی برای وارد کردن عمدی مشقت شدید و گسترده بر جمعیت غیرنظامی ایران با هدف اجبار سیاسی، تروریسم اقتصادی، مجازات جمعی و جنایت علیه بشریت را تشکیل میدهد، و نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، از جمله حقوق بینالملل بشر و حمایت از غیرنظامیان، است.
رجبی -دفتر امریکا: جمهوری اسلامی ایران از تمامی مجاری قانونی موجود برای پیگیری پاسخگویی، جبران و احقاق حق استفاده خواهد کرد، و مسئولان را در قبال پیامدهای این اقدامات غیرقانونی پاسخگو خواهد کرد. اقدامات متخلفانه بینالمللی ایالات متحده مستلزم مسئولیت کامل آن است، از جمله تعهد به جبران کامل خسارت واردشده، که اعاده وضع سابق، جبران خسارت و رضایت را دربرمیگیرد، همانگونه که بر اساس حقوق بینالملل مقرر شده است. این امر بدون خدشه به هرگونه مسئولیت کیفری فردی قابل اعمال ناشی از رفتار اشخاصی است که چنین اقداماتی را دستور میدهند، هدایت میکنند، تسهیل میکنند یا با علم به موضوع اجرا میکنند، در مواردی که عناصر حقوقی لازم احراز شده باشند.
با توجه به مراتب فوق، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل و شورای امنیت میخواهد مسئولیتهای مربوطه خود را بر اساس منشور سازمان ملل متحد انجام دهند و در این راستا:
۱. از ایالات متحده بخواهند فوراً تمامی اقدامات قهری غیرقانونی و یکجانبه خود، و همچنین اقدامات تجاوزکارانه جاری خود علیه ایران را که غیرنظامیان بیگناه را هدف قرار میدهند، متوقف کند و به آنها پایان دهد، و بهطور کامل و بدون استثنا به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه عمل کند.
۲. به پیامدهای وخیم بشردوستانه، حقوقبشری و مربوط به حمایت از غیرنظامیان ناشی از تداوم اعمال اقدامات قهری یکجانبه و سایر اقدامات علیه ایران، از جمله تأثیر مستقیم و قابل پیشبینی آنها بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی، و رفاه جمعیت غیرنظامی، رسیدگی کنند.
۳. استفاده نظاممند از اقدامات قهری یکجانبه بهعنوان ابزارهای اجبار سیاسی را، بهویژه در مواردی که آنها آسیب گسترده و قابل پیشبینی بر جمعیتهای غیرنظامی وارد میکنند، بهشدت محکوم و بدون هیچ ابهامی رد کنند، و مطابق با منشور، اقدامات مناسب را برای حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی، و حمایت از غیرنظامیان، اتخاذ کنند.
۴. از همه کشورهای عضو بخواهند از بهرسمیت شناختن یا اجرای اقدامات قهری یکجانبه ایالات متحده که حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد را نقض میکنند خودداری کنند—بهویژه اقداماتی که موجب، یا بهطور قابل پیشبینی قادر به ایجاد، آسیب گسترده بشردوستانه به جمعیتهای غیرنظامی هستند.
سپاسگزار خواهم بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.