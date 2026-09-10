سازمان حج و زیارت ظرفیت ۲۴۰ نفری را برای اعزام ایرانیان مقیم خارج به حج تمتع سال آینده در نظر گرفته است؛ متقاضیان این سفر نیازی به تردد به ایران ندارند و می‌توانند با مراجعه به سامانه حج و زیارت جهت تشرف اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای جزییات چگونگی پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج تمتع ۱۴۰۶ را اعلام کرد.

سازمان حج و زیارت درنظر دارد برای حج تمتع سال آینده به میزان ظرفیت اختصاص یافته زمینه تشرف ایرانیان مقیم خارج از کشور وفق ضوابط و مقررات کشور برای تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶-۲۰۲۷ را فراهم نماید.

بر این اساس هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور که متقاضی تشرف می‌باشند، می‌توانند اعلام آمادگی خود را با طی فرآیندی که در این اطلاعیه آمده، ثبت نموده تا در کنار حجاج داخل کشور توفیق انجام فریضه حج را داشته باشند و از تمامی خدمات فرهنگی و رفاهی با حضور کادر اجرایی توانمند شامل مدیر، معاون و روحانی کاروان با سابقه و تجربه کافی بهره‌مند شوند.

متقاضیان در هیچ مرحله از فرآیند اعلام آمادگی تا تشرف، نیازی به حضور یا تردد به ایران را ندارند و پس از قطعی کردن ثبت نام در کاروان، کلاس‌های آموزشی و پاسخگویی به سؤالات شرعی، اجرایی و عمومی به صورت برخط برگزار می‌شود.

روادید حج این متقاضیان براساس گذرنامه ایرانی گرفته شده و برای آنها ارسال می‌شود و به صورت مستقیم از کشور محل اقامت به سفر حج در عربستان (مدینه و جده) اعزام می‌شوند.

این افراد از خدمات کامل نقل و انتقال فرودگاهی بهره‌مند شده و پس از اتمام مناسک حج به صورت مستقیم، به محل اقامت خود بازمی گردند.

جهت تشرف این دسته از متقاضیان به حج تمتع (سال ۲۰۲۷ میلادی / ۱۴۰۶ شمسی / ۱۴۴۸ قمری) ظرفیت ۲۴۰ نفر در قالب دو کاروان ۱۲۰ نفره در نظر گرفته شده است. در صورت افزایش تعداد داوطلبان، انتخاب افراد بر اساس ضوابط و از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

محل اسکان این دو کاروان در مدینه منوره در هتل‌های واقع در نزدیکی مسجدالنبی (ص) و در مکه مکرمه، هتل‌های مطابق ضوابط و استاندارد‌های حجاج ایرانی، همراه با سرویس‌های حمل‌ونقل ایرانی فعال به‌صورت شبانه‌روزی خواهد بود.

تاریخ ورود این متقاضیان، اول ذی‌الحجه سال ۱۴۴۸ هجری قمری معادل حدود «۸ ماه می» سال ۲۰۲۷ میلادی و ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۶ شمسی خواهد بود و این افراد می‌توانند پس از اتمام مناسک و اعمال حج از تاریخ بیست و دوم می‌سال ۲۰۲۷ معادل با اول خرداد ۱۴۰۶ برای خروج از عربستان اقدام کنند.

براساس سیاست‌های سازمان حج و زیارت، قیمت تمام شده سفر حج ایرانیان مقیم خارج از کشور همانند حجاج داخل کشور می‌باشد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه به آدرس: haj ۱۴۰۶.com و انتخاب گزینه (ثبت نام ایرانیان مقیم خارج)، فرم مربوطه را تکمیل کنند و پس از مطالعه ضوابط و شرایط پزشکی متقاضیان اعزام به حج تمتع و تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی، اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نهایی کنند.

قطعی شدن ثبت نام منوط به تایید استطاعت جسمی و واریز هزینه سفر در بازه زمانی اعلام شده می‌باشد.

متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۶ می‌بایست دارای گذرنامه ایرانی با حداقل اعتبار تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۶ باشند.

با توجه به اینکه فرآیند دریافت روادید حج تمتع در بازه زمانی اعلامی وزارت حج و عمره عربستان و صرفاً براساس شماره گذرنامه معتبر ارائه شده توسط متقاضی طی می‌گردد، در صورتی که نیاز به تعویض گذرنامه باشد، با عنایت به ابطال روادید دریافتی با گذرنامه قبلی، زائر می‌تواند حداکثر تا تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۵ گذرنامه جدید را ارائه نماید تا مجدداً فرآیند دریافت روادید تکرار گردد، در غیر این صورت و در خارج از زمانبندی اعلامی امکان دریافت روادید نخواهد بود.

به اطلاع می‌رساند جزئیات مربوطه از قبیل: اسامی مدیران کاروان، هتل‌های محل اقامت، تاریخ دقیق ورود به سرزمین وحی و همچنین نحوه انجام معاینات پزشکی و آزمایش‌های لازم (که براساس دستورالعمل مربوطه خواهد بود) متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ متقاضیان می‌توانند متعاقبا اطلاعیه‌ها و اخبار بعدی در این خصوص را از سایت رسمی سازمان حج و زیارت کسب کنند.