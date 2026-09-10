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طاها شکوهیپور به علت مصدومیت شدید قادر به همراهی تیم ملی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نخواهد بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که کمتر از یک هفته تا اعزام تیم ملی هندبال مردان ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا باقی مانده، در تمرین روز گذشته ستاره ملیپوش هندبال دچار مصدومیت شدید شد.
طاها شکوهیپور به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه ACL زانو با تشخیص پزشکان باید مدتی دور از میادین باشد و مراحل درمان خود را سپری کند.
بدین ترتیب این ستاره جوان هندبال ایران که در لیست نهایی نناد کلاییچ برای حضور در بازیهای آسیایی قرار داشت، نمیتواند همراه تیم ملی به ناگویا سفر کند.