در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت بیش از ۲۰۰ بسته کمک آموزشی شامل کیف، دفتر و نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند و خانواده‌های زندانیان اسکو توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،محسن رستمی بیرامی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان اسکو گفت: همزمان با فرا رسیدن مهر ماه و بازگشایی مدارس بیش از ۲۰۰ بسته کمک آموزشی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تهیه و در اختیار خانواده‌های زندانیان و دانش آموزان کم برخوردار قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از تحصیل این دانش آموزان افزود:این اقدام در جهت توانمندسازی خانواده‌های زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی است و امیدواریم با استمرار چنین برنامه هایی زمینه ساز آینده‌ای روشن‌ برای این عزیزان باشیم.