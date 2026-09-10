بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۱۰ محور سبزوار به تهران، ۴۷ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسلم فائق‌نیا معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: عصر چهارشنبه هیجدهم شهریور به دنبال برخورد یک دستگاه اتوبوس‌ با کامیون در کیلومتر ۱۰ محور سبزوار-تهران بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس و اتوبوس امبولانس به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز گفت:از ۴۷ سرنشین اتوبوس ۲۳ مصدوم توسط پنج دستگاه آمبولانس به بیمارستان امداد منتقل شدند.

دکتر کافی افزود: تیم‌های ارزیاب و واکنش سریع اورژانس، ۲۴ سرنشین این حادثه را در محل درمان سرپایی کردند.