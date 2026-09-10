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صد و نود و سومین شب؛ میدان انقلاب تهران غرق حضور مردم

صد و نود و سومین شب بعثت با حضور مردم در میدان انقلاب تهران برگزار شد؛ شبی که جلوه‌هایی از همدلی، حضور و همراهی مردم را به تصویر کشید.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ - ۰۳:۰۱
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برچسب ها: اجتماع ، میدان انقلاب ، مردم
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