طرحهای ارتباطی منطقه کوهدشت میاندرود پس از سه سال توقف با اجرای ۲۵ کیلومتر فیبر نوری و راه‌اندازی دو سایت تلفن همراه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرحهای زیرساختی ارتباطی منطقه کوهدشت شهرستان میاندرود پس از سه سال توقف، با اجرای ۲۵ کیلومتر فیبر نوری و راه‌اندازی دو سایت جدید تلفن همراه به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران گفت: این طرحها با پیگیری‌های مستمر و مساعدت مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و همچنین تعامل شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار و منطقه مخابراتی، دوباره فعال و تکمیل شد.

اسماعیل اعزی افزود: با اجرای ۲۵ کیلومتر فیبر نوری در منطقه کوهدشت، ۵ سایت تلفن همراه در این مسیر از بستر انتقال پایدار و امن برخوردار شدند و ۷ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۹۰ خانوار نیز به اینترنت پرسرعت همراه باکیفیت متصل شدند.

وی گفت: این طرحها از محل منابع مالی طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات USO تأمین اعتبار شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران افزود: روستاهای بالای ۲۰ خانوار وارمی و جناسم که پیش از این فاقد بسترهای ارتباطی و اینترنت پرسرعت بودند، با اجرای این طرح به شبکه ملی اطلاعات متصل و از خدمات نوین ارتباطی بهره‌مند شدند.

اعزی گفت: برای تکمیل و راه‌اندازی این دو طرح ارتباطی، بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که اجرای آن دسترسی مردم منطقه به خدمات دولت الکترونیک و خدمات نوین ارتباطی را ارتقا می‌دهد.

وی افزود: با اتصال این دو روستا به شبکه ملی اطلاعات، شمار روستاهای بالای ۲۰ خانوار مازندران که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون به اینترنت پرسرعت همراه باکیفیت متصل شده‌اند، به ۲۱۹ روستا رسیده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با تأکید بر تکمیل طرحهای نیمه‌تمام گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی استان با جدیت دنبال می‌شود و در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور، توسعه عادلانه خدمات نوین فناوری اطلاعات در مناطق روستایی پیگیری خواهد شد.