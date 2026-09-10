صد و نود و سومین شب بعثت امت در قم

صد و نود و سومین شب اجتماع مردم ولایتمدار قم در خونخواهی قائد شهید امت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در بلوار شهید صدوقی برگزار شد.

عکاس : رضا رمضانی