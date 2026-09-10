امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

صد و نود و سومین شب بعثت امت در قم

صد و نود و سومین شب اجتماع مردم ولایتمدار قم در خونخواهی قائد شهید امت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در بلوار شهید صدوقی برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ - ۰۲:۳۲
خبرهای مرتبط

۱۷۰ شب در کنار هم؛ روایت یک حضور

اجتماع شبانه مردمی در میدان نبوت تهران

صدوسی‌وچهارمین شب خون‌خواهی رهبر شهید؛ تداوم عهد ملت با آرمان‌های انقلاب

برچسب ها: اجتماع ، امت ، رهبرشهیدانقلاب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 