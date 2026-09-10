بیش از هزار دانشآموز کمبرخوردار زیر پوشش طرح «زنگ یاری»
نشست قرارگاه «زنگ یاری» با هدف بررسی و رفع نیازهای تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار و فراهم کردن زمینه مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید، در ساوجبلاغ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، حجتالاسلام والمسلمین روحالله مختاری، امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ، در این نشست بر ضرورت حمایت از دانشآموزان نیازمند و توجه به حفظ شأن و کرامت آنان تأکید کرد و گفت: کمکهای تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار ساوجبلاغ امسال نقدی پرداخت میشود.
بر اساس تصمیم این قرارگاه، امسال به جای تهیه مستقیم لوازمالتحریر و سایر ملزومات آموزشی، کمکهای نقدی در اختیار خانوادههای دانشآموزان قرار میگیرد تا هر خانواده متناسب با نیاز واقعی و سلیقه فرزند خود نسبت به تهیه لوازم مورد نیاز اقدام کند.
حجتالاسلام والمسلمین مختاری با اشاره به اینکه ممکن است برخی دانشآموزان بخشی از وسایل سال گذشته خود را همچنان قابل استفاده داشته باشند، گفت: پرداخت نقدی این کمکها، امکان انتخاب و خرید اقلام مورد نیاز را برای دانشآموزان و خانوادههای آنان فراهم میکند.
شهرستان ساوجبلاغ بیش از ۷۰ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد و امسال با مشارکت خیران، مردم نیکوکار و ۳۸ مرکز نیکوکاری مستقر در محلات، نیازهای تحصیلی بیش از هزار و صد دانشآموز تحت حمایت تأمین خواهد شد.
این طرح با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و ایجاد فرصت برابر آموزشی اجرا میشود تا آنان سال تحصیلی جدید را با امید، نشاط و انگیزه بیشتری آغاز کنند.