شاعران البرزی در محفل شعرخوانی فیروزه در غبار به یاد آقای شهید امت به شعرخوانی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،در این محفل شعرخوانی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد استاد علیرضا قزوه شاعر آیینی و مهمان ویژه این مراسم به شعرخوانی پرداخت.

قزوه گفت: یک ماه پس از شهادت رهبر معظم انقلاب شاعران کشور‌های مختلف آثار خود را ارسال کردند و این مجموعه شعر در ۱۰ جلد چاپ رسیده است که ۵ جلد آن ویژه شاعران ایرانی و ۵. جلد ویژه شاعران دیگر کشورهاست

علیرضا قزوه که ۳۵ سال مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی دیدار شاعران آیینی با رهبر معظم انقلاب را عهده‌دار بود در این مراسم به بازگویی خاطراتی از آقای شهید امت پرداخت

۲۰ نفر از شاعران البرزی نیز در این مراسم اشعار خود را قرائت کردند

این مراسم با همکاری اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و محفل ادبی فیروزه برگزار شد.