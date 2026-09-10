پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای آسیب دیده از جنگ
بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به ۲۹۰ واحد آسیب دیده از جنگ در استان البرز پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مجری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان البرز گفت: این بنیاد از ابتدای جنگ در کنار تولید کنندگان واحدهای کوچک بود و با ارائه تسهیلات ۲۹۰ واحد آسیب دیده به چرخه تولید بازگشتند.
پورقیومی با بیان اینکه ۱۵ واحد بزرگ نیز برای ارائه تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند گفت: مبلغ تسهیلات تخصیص یافته به هر واحد بیش از ۱۰ میلیارد تومان است
وی افزود: از ۹۰ واحد آسیب دیده در شهرک صنفی شیخ آباد نیز تاکنون ۷۰ واحد تسهیلات خود را دریافت کردند و پس از انجام تعمیرات به چرخه تولید بازگشتهاند
قربانی تسهیلگر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در شهرستان کرج هم گفت: یک روز پس از آغاز جنگ رمضان تسهیلگران این بنیاد با حضور در شهرک صنفی شیخ آباد کار تشکیل پرونده تسهیلات را در همین مکان انجام دادند و تعداد زیادی از واحدها در کمتر از یک هفته تسهیلات خود را دریافت کردند.
روند اعطای تسهیلات به واحدهای آسیب دیده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره همچنان ادامه دارد.