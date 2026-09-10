به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، آیت الله حسینی همدانی گفت:امروز وظیفه حراست از اسلامی بودن انقلاب بر دوش روحانیت است و اسلام به عنوان یک نظام جامع و جهان بینی؛ مدیون روحانیت است روحانیت باید به مسائل روز آگاه باشد و لازم است امروز حوزه‌های علمیه مفاهیم ارزشمندی مانند مقاومت و استکبارستیزی را دوباره تبیین کند و روحانیت باید در خصوص مسائل جدیدی که نتیجه تحول سریع در جهان است بتواند اجتهاد کند.

مدیر حوزه‌های علمیه استان البرز گفت:یکی دیگر از اهداف برگزاری این مراسم گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران و تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب است

حجت الاسلام خوئینی افزود: ده حوزه علمیه در زمینه آموزش طلاب در نقاط مختلف استان فعال است.