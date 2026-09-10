به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۸ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۳۵ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۵۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۲۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۴۵ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۳ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام حسین علیه السلام فرمود: لَیسَتِ العِفَّةُ بِما نِعَةٍ رِزقا وَلاَ الحِرصُ بِجالِبٍ فَضلاً وَإِنَّ الرِّزقَ مَقسومٌ وَالجَلَ مَحتومٌ وَاستِعمالَ الحِرصِ طالِبُ المَآثِمِ؛

نه خوددارى از حرام و ناپسند، مانع روزى مى شود و نه حرص روزىِ بیشتر مى آورد، که روزى تقسیم شده و اجل حتمى است و حرص به سوى گناه مى کشد. (غررالحکم، ج ۵، ص ۲۹۴، ح ۸۴۳۹)

احکام شرعی:

قصد قربت در عبادات

سوال) از آنجایى که بنا به فرموده شما ریا فقط در عبادت مصداق دارد بنابراین چه چیزى عبادت محسوب مى‌شود؟

جواب) هرگونه عملى که صحت آن شرعاً موقوف بر قصد قربت باشد عبادت محسوب و ریا در آن موجب بطلان مى‌شود ولى سایر اعمالى که تحقق آن مشروط به قصد قربت نیست هر چند با قصد قربت عنوان عبادت پیدا مى‌کند و ثواب بر او مترتب مى‌شود، ولى آن عبادتى که ریا مضر به آن است نمى‌باشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)