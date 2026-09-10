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اوقات شرعی ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۸ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۳۵ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۵۶ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و ۲۸ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۴۵ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۳ دقیقه
ذکر روز پنجشنبه:
۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین
حدیث روز:
احکام شرعی:
قصد قربت در عبادات
سوال) از آنجایى که بنا به فرموده شما ریا فقط در عبادت مصداق دارد بنابراین چه چیزى عبادت محسوب مىشود؟
جواب) هرگونه عملى که صحت آن شرعاً موقوف بر قصد قربت باشد عبادت محسوب و ریا در آن موجب بطلان مىشود ولى سایر اعمالى که تحقق آن مشروط به قصد قربت نیست هر چند با قصد قربت عنوان عبادت پیدا مىکند و ثواب بر او مترتب مىشود، ولى آن عبادتى که ریا مضر به آن است نمىباشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)