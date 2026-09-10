به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، استاندار البرز در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و دفاع مقدس و مقاومت استان البرز گفت: هفته دفاع مقدس امسال باید به نقطه آغاز تقویت انسجام و تاب‌آوری اجتماعی تبدیل شود.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هفته دفاع مقدس برای تبیین دستاورد‌های دفاع مقدس و جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، گفت: دشمن برای کشور سناریو‌های مختلفی طراحی می‌کند و باید با تقویت انسجام و تاب‌آوری اجتماعی، جامعه را برای مواجهه هوشمندانه با شرایط پیش‌رو آماده کنیم.

وی اضافه کرد: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی حماسه مردم ایران و تبیین مؤلفه‌های قدرت، مقاومت، معنویت، ایثار، خودباوری و ازخودگذشتگی ملت ایران است.

استاندار البرز با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت جلوگیری از فراموشی دوران دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه گنجینه‌ای از تجربه و الگو برای نسل‌های امروز و آینده است و باید از ظرفیت‌های هنری، ادبی، فرهنگی و رسانه‌ای کشور برای انتقال این مفاهیم به نسل جوان استفاده کنیم.

عبداللهی افزود: در دوران دفاع مقدس، مردم در کنار ارتش، سپاه و سایر نیرو‌ها نقش اساسی در اداره جنگ داشتند و همین حضور و پشتیبانی مردمی یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی کشور بود؛ از این رو باید نقش مردم در دفاع مقدس و همچنین در تحولات و حوادث اخیر کشور به‌درستی برای جامعه تبیین شود.

استاندار البرز با اشاره به تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر گفت: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان و ایجاد خلأ در ساختار کشور می‌تواند ایران را با فروپاشی مواجه کند، اما ساختار مستحکم، لایه‌بندی‌شده و متکی بر مردم کشور اجازه تحقق چنین سناریویی را نداد.

وی در ادامه اضافه کرد: یکی از وظایف مهم ما در شرایط کنونی، روایت صحیح و دقیق آنچه در کشور گذشت و تبیین قدرت و انسجام ملی برای مردم است و هفته دفاع مقدس می‌تواند بهترین فرصت برای آغاز جدی این حرکت باشد.

عبداللهی افزود: باید در روز‌های آینده چند نشست تخصصی و قرارگاهی برگزار و یک برنامه ویژه و متفاوت برای این ایام طراحی شود؛ برنامه‌ای که صرفاً به برگزاری مراسم‌های معمول محدود نباشد و بتواند پیام مقاومت، انسجام و آمادگی اجتماعی را به جامعه منتقل کند.

وی با پیشنهاد تشکیل قرارگاه انسجام و تاب‌آوری اجتماعی در استان البرز گفت: موضوع تاب‌آوری اجتماعی امروز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و باید همه ظرفیت‌های استان برای ارتقای آن به میدان بیایند.

استاندار البرز ادامه داد: باید سناریو‌های مختلف دشمن را پیش‌بینی کنیم و برای هر یک، برنامه مشخص داشته باشیم؛ چراکه ممکن است در ماه‌های آینده با اقدامات مختلف رسانه‌ای، اجتماعی و روانی مواجه شویم و ضروری است جامعه و دستگاه‌های اجرایی از آمادگی لازم برخوردار باشند.

استاندار البرز گفت: مردم در مقاطع مختلف، به‌ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر سنگ تمام گذاشتند و اکنون نوبت ماست که در کنار مردم باشیم، مسائل آنها را بشنویم و به‌صورت شبانه‌روزی برای خدمت‌رسانی و حل مشکلات آنان تلاش کنیم.

عبداللهی حضور مردم در صحنه را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور دانست و افزود: باید برای حضور بانشاط، هدفمند و آگاهانه مردم در برنامه‌های هفته دفاع مقدس طراحی مناسبی داشته باشیم و از ظرفیت مساجد، محلات، فعالان اجتماعی و فرهنگی و تشکل‌های مردمی استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در برنامه‌های هفته دفاع مقدس افزود: مدارس و دانشگاه‌ها باید به خط مقدم انتقال تجربه دفاع مقدس به نسل جدید تبدیل شوند و در این ایام، برنامه‌های منسجم و محتوایی در زمینه ایثار، مقاومت، شهادت، خودباوری و تحلیل شرایط روز کشور داشته باشند.

استاندار البرز همچنین بر توجه ویژه به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد و گفت: خانواده شهدا باید در برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کانون توجه قرار داشته باشند و برای دیدار، تجلیل، روایتگری و استفاده از ظرفیت آنان در تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، برنامه‌های ویژه‌ای تدوین شود.

عبداللهی فضاسازی محیطی مناسب در شهر‌ها و ادارات، برگزاری برنامه‌های مردمی، گل‌افشانی و گلباران مزار شهدا و یادمان شهدای گمنام را از دیگر برنامه‌های مورد توجه در هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: امسال باید برنامه‌ها با رویکردی متفاوت، اثرگذار و متناسب با شرایط کشور اجرا شوند.

استاندار البرز در پایان اضافه کرد: دشمن برای کشور برنامه و سناریو دارد و ما نیز باید با برنامه، هوشمندی و آمادگی کامل در صحنه باشیم؛ هفته دفاع مقدس می‌تواند نقطه آغاز یک حرکت گسترده برای تقویت انسجام،افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تبیین واقعیت‌های کشور باشد.