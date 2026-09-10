معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به قطعنامه شورای حکام علیه ایران گفت: تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.

واکنش معاون اول رئیس‌جمهور به قطعنامه شورای حکام علیه ایران

واکنش معاون اول رئیس‌جمهور به قطعنامه شورای حکام علیه ایران



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از شبکه اجتماعی نوشت:

«تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به پیشنهاد صاحبان بمب اتم، عاملان هیروشیما و ناقضان برجام، نماد استاندارد‌های دوگانه جهان است.

تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.»