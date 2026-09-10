فرماندار نظرآباد گفت: واحد‌های صنعتی، تولیدی و دامپروری این شهرستان با تداوم فعالیت در شرایط جنگی، علاوه بر حفظ اشتغال، سهم مهمی در تأمین نیاز‌های کشور دارند و حمایت از این واحد‌ها می‌تواند به افزایش تولید، توسعه صادرات و ارزآوری منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، فرماندار نظرآباد در جریان این تور رسانه‌ای، تداوم فعالیت بخش تولید در شرایط جنگی را یکی از مؤلفه‌های مهم پایداری اقتصادی دانست و گفت: تولیدکنندگان و کارگران نظرآباد با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، چراغ واحد‌های تولیدی را روشن نگه داشته‌اند تا زنجیره تأمین کالا و نیاز‌های کشور دچار وقفه نشود.

وی افزود: زمانی که شرایط کشور سخت می‌شود، نقش تولیدکنندگان پررنگ‌تر از گذشته است؛ چرا که فعال ماندن کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، هم به حفظ اشتغال کمک می‌کند و هم موجب می‌شود بخشی از کالا‌ها و محصولات مورد نیاز کشور در داخل تولید و تأمین شود.

فرماندار نظرآباد با اشاره به ظرفیت صنعتی شهرستان اظهار کرد: حدود ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی در نظرآباد فعال است و واحد‌های بزرگ و اثرگذاری در حوزه‌های مختلف از جمله تولید سیمان و صنایع وابسته، صنایع غذایی، دارویی، تابلو‌های برق و تجهیزات و صفحات خورشیدی در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی و دامپروری نیز نظرآباد از قطب‌های تولیدی استان البرز محسوب می‌شود و تولیدکنندگان این بخش در تأمین محصولات و نیاز‌های اساسی کشور نقش دارند. این شهرستان در تولید شیر و گندم رتبه نخست استان را دارد و حدود ۱۰۰ واحد بزرگ و صنعتی و نزدیک به ۸۰۰ واحد سنتی در حوزه دامپروری فعالیت می‌کنند.

فرماندار نظرآباد تأکید کرد: تداوم تولید در این شرایط، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت غذایی، پایداری زنجیره تأمین، حفظ اشتغال و تقویت توان داخلی کشور است و باید با رفع موانع و حمایت هدفمند، زمینه افزایش ظرفیت تولید و توسعه بازار‌های صادراتی فراهم شود.

فرماندار نظرآباد همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان گفت: ظرفیت‌های گردشگری نیز در کنار صنعت، کشاورزی و دامپروری می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند. وی افزود: در دو سال اخیر ۲۵ واحد بوم‌گردی در نظرآباد مجوز گرفته‌اند که ۸ واحد به بهره‌برداری رسیده است و محوطه باستانی ازبکی، آسیاب آبی مهدی‌آباد، کویر نجم‌آباد، غار نمکی، کوه‌های رنگی و روستا‌های کهن و هدف گردشگری، از جمله ظرفیت‌های این بخش هستند. فرماندار نظرآباد گفت: استفاده از ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، دامپروری و گردشگری، در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید، می‌تواند جایگاه شهرستان را در اقتصاد استان و کشور بیش از پیش تقویت کند. تور رسانه‌ای، روایتگران پیشرفت و امید، با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی و انعکاس تلاش فعالان اقتصادی در شرایط سخت، با حضور جمعی از اصحاب رسانه در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

در این تور رسانه‌ای، اصحاب رسانه از چند واحد تولیدی و صنعتی شهرستان بازدید کردند و از نزدیک با روند فعالیت و فرآیند تولید آشنا شدند.

در این بازدید، یک واحد تولید تابلو‌های برق و صفحات خورشیدی، یک واحد صنایع غذایی، واحد بسته‌بندی، یک واحد صنعتی در زمینه محصولات کشاورزی و غذایی، شرکت سیمان و یک واحد دارویی مورد بازدید قرار گرفت.

خبرنگاران در جریان این بازدید با مدیران و کارگران واحد‌ها گفت‌و‌گو کردند و از نزدیک مراحل مختلف تولید، بسته‌بندی و آماده‌سازی محصولات را مشاهده کردند؛ محصولاتی که بخشی از نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کنند و برخی از آنها ظرفیت حضور در بازار‌های صادراتی را نیز دارند.

در پایان این تور رسانه‌ای، روایتگران پیشرفت و امید با حضور در واحد‌های مختلف تولیدی، ضمن آشنایی نزدیک با فرآیند تولید، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این مجموعه‌ها را از نزدیک مشاهده و تلاش کارگران و تولیدکنندگان نظرآبادی برای استمرار تولید و تأمین نیاز کشور را روایت کردند.