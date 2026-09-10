

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه شامگاه سه‌شنبه (۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵) به ثبت رسیده است.

مختصات این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۳۵.۶۶۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۷.۹۷۷ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه مخابره نشده است.