پخش زنده
امروز: -
زمینلرزهای به بزرگی 4 و دو دهم ریشتر حوالی ششتمد در استان خراسان رضوی را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه شامگاه سهشنبه (۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵) به ثبت رسیده است.
مختصات این زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۳۵.۶۶۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۷.۹۷۷ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه مخابره نشده است.