انتصاب جوان کهگیلویه و بویراحمدی در مجمع ملی همت کشور
ابراهیم بهرامی از کهگیلویه و بویراحمد به عنوان معاونت حراست دبیرخانه مکنا مجمع همت کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم بهرامی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اسوه کشوری شرف آباد یاسوج با حکم مدیر دبیرخانه مکنا مجمع ملی همت کشور به عنوان معاون حراست این مجمع معرفی و منصوب شد.
شبکه مکنا زیر نظر جبهه ملی همت است و این جبهه نیز با مجوز ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور فعالیت میکند. شبکه مکنا مخفف مدیریت کیفیت نظام مسائل محلات است.
تشکیل کارگروه مطالبه گری مناطق مختلف استانها، شناسایی مشکلات مردم و پیگیری رفع مشکلات نیازمندان و مردم، پیگیری طرحهای مردمی بر زمین مانده و مطالبه گری از مسئولین مربوطه، راه اندازی شبکه رابطان از مهمترین فعالیت جبهه ملی همت است.