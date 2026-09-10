ابراهیم بهرامی از کهگیلویه و بویراحمد به عنوان معاونت حراست دبیرخانه مکنا مجمع همت کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ابراهیم بهرامی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اسوه کشوری شرف آباد یاسوج با حکم مدیر دبیرخانه مکنا مجمع ملی همت کشور به عنوان معاون حراست این مجمع معرفی و منصوب شد.

شبکه مکنا زیر نظر جبهه ملی همت است و این جبهه نیز با مجوز ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور فعالیت می‌کند. شبکه مکنا مخفف مدیریت کیفیت نظام مسائل محلات است.