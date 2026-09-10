به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان البرز ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در این استان ولایتمدار و شهیدپرور، گفت: فعالیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی، به ویژه در عصر مدیریت و رهبری مقام معظم رهبری، توفیقی بس گرانقدر است.

سردار قاسم رضایی امنیت و آرامش مثال زدنی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران را مرهون مدیریت جهادی، بصیرت مردم و تبعیت محض از ولی فقیه دانست و افزود: نیروی انتظامی کشور امروز با مجاهدتی بی‌ادعا، خود را در تراز سرباز ولایت قرار داده و با تلفیق اقتدار و رأفت، حافظ امنیت و مجری قانون در جامعه است.

وی در ادامه اضافه کرد: سازمان انتظامی امروز فراتر از وظایف ذاتی خود، به دنبال ایجاد بستری امن برای اجرای عدالت و توسعه کشور است، سازمانی که در مقایسه با سازمان‌های انتظامی سایر کشورها، با سابقه‌ای کمتر، اما با هدایت‌های الهی و ولایی، به اهداف والایی دست یافته است.

سردار رضایی با اشاره به مقاومت تاریخی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان، به جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب با تصور واهی و بر اساس محاسبات غلط، گمان می‌کردند ایران اسلامی حداکثر ظرف چند روز در برابر فشار‌ها تسلیم خواهد شد، اما مقاومت مردم بصیر و وحدت آنان حول محور ولایت، تمامی نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی گفت: امروز رژیم صهیونیست غاصب با درک ناتوانی خود در برابر قدرت ایران، در انزوا قرار گرفته، در حالی که ایران اسلامی به پشتوانه خداوند، ملت و رهبری، همچنان مقتدرانه ایستاده است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در نگاه رهبر معظم انقلاب و مردم، سازمانی برتر و با کارنامه‌ای مثبت تلقی می‌شود، افزود: پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) همواره بر اهمیت حمایت از ولی فقیه تأکید داشته‌اند و امروز این حمایت، تضمین‌کننده سلامت و عزت جامعه است و ما نیز در فراجا، با تبعیت محض از ولایت، مسیر عزت و اقتدار را طی می‌کنیم.

سردار رضایی ادامه داد: امروز پلیس در کنار انجام وظایف قانونی و تخصصی خود، همواره اخلاق، مهربانی و اقتدار را سرلوحه کار خود قرار داده و ماموران پلیس در خیابان‌ها، در عین حالی که خود را برای دفاع از کشور آماده نگه می‌دارند، با صبر و حوصله به مردم خدمت می‌کنند و این آمادگی، نشان از تدبیر و بصیرت نیرو‌های مسلح و انتظامی در مواجهه با شرایط پیچیده منطقه و جهان است.

وی با اشاره به سابقه ۴۰ ساله دشمنی استکبار علیه ایران، گفت: دشمنان تصور می‌کردند با این توطئه‌ها می‌توانند ایران را به زانو درآورند، اما مقاومت ملت و هوشیاری نیرو‌های امنیتی، همواره این نقشه‌ها را خنثی کرده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور به راهبرد جنگ نامتقارن اشاره کرد و افزود: امروز نیرو‌های انتظامی با اتکا به توان داخلی و با الگوگیری از رشادت‌های شهید سلیمانی، در آمادگی کامل به سر می‌برند و این آمادگی، نه تنها در حوزه دفاعی، بلکه در تمامی عرصه‌های اجتماعی و امنیتی، تضمین‌کننده آرامش کشور است.

سردار رضایی در ادامه به موضوع استخدام و آموزش نیرو‌های پلیس اشاره کرد و گفت: سازمان انتظامی، با درک نیاز‌های جامعه و بر اساس سیاست‌های ابلاغی، نسبت به جذب و آموزش نیرو‌های متخصص و متعهد اقدام می‌کند تا بتواند هرچه بهتر به وظایف خود عمل کند.

وی در ادامه اضافه کرد: از مرز‌ها تا دل شهر‌ها و روستاها، ماموران انتظامی اعم از پلیس راهور، مدیران و سایر رده‌ها، آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند و این حضور مستمر و آمادگی عملیاتی، نشان از تعهد عمیق پلیس به تامین امنیت و نظم عمومی است.

در این مراسم، سردار رضایی ضمن قدردانی از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان، بر لزوم تکریم و تجلیل از ایثارگران تأکید کرد و این مهم را تجدید پیمانی با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.