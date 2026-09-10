پخش زنده
امروز: -
حدود ۱۶ تا ۱۷ سندروم تنفسی در استان وجود دارد که باید بهموقع نسبت به شناسایی و مداخله در آنها اقدام کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت بیماریهای تنفسی و کرونا در استان توصیههای بهداشتی لازم را به شهروندان ارائه کرد.
دکتر مهرداد شریفی با اشاره به همزمانی شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس، از فعالبودن سامانه مراقبت سندرومیک در مرکز بهداشت استان خبر داد و اظهار کرد: در حوزستان حدود ۱۶ تا ۱۷ سندروم تنفسی در استان وجود دارد که باید بهموقع نسبت به شناسایی و مداخله در آنها اقدام کنیم.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون از ۹۰۰ بیمار که به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستانهای استان بستری شدهاند، نمونهبرداری انجام شد که از مجموع آنها، حدود ۳۲ مورد مثبت شناسایی شد؛ دو مورد از این تعداد تنها مربوط به کرونا بوده که خوشبختانه تحت نظر بودند و با حال عمومی مناسب ترخیص شدند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان تأکید کرد: بر اساس رصد هفتههای اخیر، درصد بیماریهای تنفسی در استان زیر ۱۰ درصد است و به همین دلیل شرایط بحرانی در حوزه بیماریهای تنفسی نداریم.
کرونا در خوزستان؛ وضعیت عادی و تحت کنترل
شریفی همچنین با اشاره به وضعیت کرونا در استان گفت: مورد خاصی از کرونا در خوزستان نداریم و جای نگرانی وجود ندارد؛ مردم با رعایت آداب تنفسی، شستوشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک، میتوانند زنجیره انتقال بیماری را قطع کنند.
توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی
وی با تأکید بر اهمیت خودمراقبتی، به شهروندان توصیه کرد: افرادی که علائم سرماخوردگی یا بیماریهای تنفسی دارند، بهتر است در منزل استراحت کرده، از مایعات گرم و مرکبات استفاده کنند و از حضور در جامعه خودداری کنند.
وی افزود: در صورت ضرورت خروج از منزل، حتماً از ماسک استفاده کرده، فاصله فیزیکی را رعایت کنند و از وسایل مشترک مانند دستگیره در و خودکار استفاده نکنند.
واکسن آنفلوآنزا؛ اولویت با گروههای پرخطر
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اهمیت واکسیناسیون آنفلوآنزا، بیان کرد: واکسن آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر شامل سالمندان، مادران باردار، بیماران مبتلا به سرطان، دیابت، فشار خون و بیماریهای قلبی - عروقی و همچنین کادر بهداشت و درمان، بهصورت رایگان از اوایل مهرماه در مراکز بهداشت تزریق میشود. سایر افراد میتوانند با مراجعه به داروخانههای منتخب، واکسن را تهیه و تزریق کنند.
وی با بیان اینکه سال گذشته با وجود چندین پیک آنفلوآنزا در کشور، خوزستان با کمترین تلفات ناشی از بیماریهای تنفسی مواجه شد، افزود: با ارتقای سواد سلامت و خودمراقبتی، میتوانیم بیماریهای تنفسی را کنترل کنیم.