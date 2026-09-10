به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولیعصر خوزستان گفت: بزرگترین رویداد قرآنی در دو بخش خواهران و برادران با حضور ۳۵۰ نفر در حال برگزاری است.

سرهنگ سجاد بهمئی بیان داشت: این رویداد برای نخستین بار در کشور به صورت مجازی با حضور داوران برجسته و بین‌المللی به میزبانی روابط عمومی و تبلیغات اسلامی سپاه حضرت ولیعصر خوزستان در حال برگزاری است.

وی افزود: این رویداد قرآنی در رشته‌های ترتیل، حفظ (۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و حفظ کل)، تحقیق، مفاهیم و نکات تفسیری (تفسیر جزء ۲۸) و اذان برای برادران است و خواهران در رشته‌های ترتیل، حفظ (۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و حفظ کل)، تحقیق، مفاهیم و نکات تفسیری (تفسیر جزء ۲۶) به رقابت می‌پردازند.

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان خاطرنشان کرد: نفرات برتر هر رشته به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.