به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گفت: ۲۱ هزار و ۷۲۱ واحد از مجموع واحدهای تعیین‌شده برای افتتاح، متعلق به شهرهای جدید است.

فرزاد حسنی افزود: در نشست بررسی وضعیت طرح‌های افتتاحی، شرایط ساخت واحدها و زیرساخت‌های مرتبط در ۱۵ شهر جدید به تفکیک بررسی شد.

وی گفت: براساس برنامه وزارت راه و شهرسازی، واحدهایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ و ۹۹ درصد برخوردارند، در شهریور و بهمن امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

حسنی افزود: در مجموع ۱۲۲ هزار و ۴۳۹ واحد در سراسر کشور برای افتتاح در این دو مقطع زمانی تعیین شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های تابعه موظف شدند مشکلات و چالش‌های طرح‌های مشخص‌شده را حداکثر ظرف ۱۰ روز برطرف کنند.

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید تأکید کرد: آماده‌سازی این واحدها باید مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

وی بهره‌گیری از منابع داخلی، اعتبارات صندوق ملی مسکن و تسهیلات بانکی را از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تسریع در اجرای برنامه اعلام کرد.

بر اساس جدول افتتاح‌ها، شهرهای جدید پرند، مهستان، گلبهار، صدرا و سهند بیشترین تعداد واحدهای آماده افتتاح را در میان شهرهای اعلام‌شده به خود اختصاص داده‌اند.