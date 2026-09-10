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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان:برنامههای هفته دفاع مقدس باید میدانی و همسو با شعار «لبیک یا خامنهای عزیز» باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سرهنگ «حجتالله پاداش،در نشست شورای دفاع مقدس استان، با تاکیدبر ضرورت تقویت برنامههای میدانی، همسوسازی با شعار سال و تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت با محور شعار «لبیک یا خامنهای عزیز» افزود:همه دستگاهها باید نگاه خود را بیش از گذشته به میدان معطوف کنند تا برنامههای حوزه دفاع مقدس و مقاومت با قدرت و انسجام بیشتری اجرا شود.
بگفته وی همچنین تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و عرصههای اجتماعی، از اولویتهای اصلی است و رسانهها و صداوسیما نقش برجستهای در این زمینه دارند.
مدیرکل حفظ آثار کرمان با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام در برنامهها، گفت: پرهیز از ورود به مسائل و اختلافات جناحی، گروهی، قومی و مذهبی باید در همه برنامههای مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت مورد توجه قرار گیرد و همچنین فضاسازی تبلیغاتی در مراکز دولتی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی با محور معرفی شهدا و فرماندهان شهید، پیگیری شود.
پاداش با اشاره به برنامههای هشتروزه هفته دفاع مقدس افزود:آیین تجلیل از ۵۰۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، صدور بیانیه و اجرای برنامههای فرهنگی و تبیینی از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس است.
مدیرکل حفظ آثار کرمان، شعار محوری برنامههای امسال را «دفاع مقدس؛ استمرار مقاومت، تداوم عزت» دانست و گفت:همه برنامهها باید در چارچوب این شعار و با هدف تقویت روحیه مقاومت، عزت ملی و انسجام اجتماعی برگزار شود.