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با هدف ارتقای کیفیت محیطی سکونتگاههای جدید، برنامه کاشت حدود ۵۰۰ هزار اصله نهال در شهرهای جدید کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که قرار است همزمان با آمادهسازی واحدهای مسکن حمایتی، سیمای عمومی این مناطق را نیز بهبود دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید از اجرای برنامه گسترده برای تقویت فضای سبز در سایتهای مسکن حمایتی خبر داد.
امین مسعودی گفت: حدود ۵۰۰ هزار اصله نهال امسال برای کاشت در شهرهای جدید کشور تأمین میشود.
وی افزود: انتخاب نهالها بر اساس شرایط آبوهوایی و ظرفیتهای بومی هر منطقه انجام خواهد شد.
مسعودی گفت: توسعه فضای سبز باید همگام با آمادهسازی واحدهای مسکونی دنبال شود تا محیط سکونت نیز همزمان با ساخت واحدها شکل بگیرد.
وی افزود: سایتهایی که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند، در اولویت اجرای برنامههای فضای سبز قرار گرفتهاند.
سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید از همکاری وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این برنامه خبر داد.
به گفته مسعودی، تفاهمنامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه فضای سبز طرحهای مسکن حمایتی به امضا رسیده است.
وی تأکید کرد: استفاده از گونههای سازگار با اقلیم، پایداری بیشتر فضای سبز ایجادشده را به دنبال خواهد داشت.
مسعودی افزود: تأمین نهالها با بهرهگیری از ظرفیتهای منابع طبیعی انجام و برنامه کاشت آنها در شهرهای هدف دنبال میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه، ساکنان هنگام تحویل واحدهای مسکونی با محیطی آمادهتر، منظمتر و برخوردار از فضای سبز مناسب مواجه شوند.