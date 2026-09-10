پخش زنده
امروز: -
رزمایش سراسری «جانفدا» با حضور ۹۰ هزار نفر در کرمان در دوم مهربرگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛معاون هماهنگکننده سپاه ثارالله استان کرمان، در نشست شورای دفاع مقدس استان، از برگزاری رزمایش سراسری «جانفدا» با حضور ۹۰ هزار نفر در استان در دوم مهر و بازسازی عملیات والفجر ۳ با محور شهید علیآقا ماهانی خبر داد و گفت: امروز در جنگ ترکیبی و همهجانبه، دشمن در پی ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه است.
احمد مرادیزاده، باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، جنگ ماهیتی نظامی داشت و دشمن، اهداف و میدان نبرد مشخص بود، اما امروز با جنگ ترکیبی و همهجانبه دشمن در مقاطع مختلف از ابزارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رسانهای برای ایجاد دوقطبی و شکاف در میان مردم استفاده میکند.
وی با اشاره به دغدغه سالهای اخیر دربارهٔ فاصله گرفتن برخی نسلها از هویت انقلابی، گفت: یکی از برکات خون شهدا و حوادث اخیر، حضور پرشور کودکان و نوجوانان با پرچم جمهوری اسلامی در میدان است که نشان از ارتباط عمیقتر آنان با انقلاب دارد و این سرمایهای ارزشمند برای کشور است.
بگفته وی: در استان کرمان، این رزمایش در ورزشگاه شهید باهنر و مجموعه ورزشی امام علی (ع) در بلوار جمهوری اسلامی برگزار میشود و پیشبینی شده است حدود ۹۰ هزار نفر در استان و ۲۰ هزار نفر در شهر کرمان حضور داشته باشند.
معاون هماهنگکننده سپاه ثارالله کرمان از بازسازی عملیات والفجر ۳ را دیگر برنامهٔ شاخص هفته دفاع مقدس نام برد و گفت: امسال بازسازی این عملیات با محورمعرفی نقش لشکر ۴۱ ثارالله و تبیین سیره و فرماندهی شهید علیآقا ماهانی انجام میشود.