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در آیینی با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ساختمان تعزیرات حکومتی شهرستان برخوار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ساختمان اداره تعزیرات حکومتی برخوار در زمینی با ۴۳۰ مترمربع مساحت و ۲۵۰ متر مربع زیر بنا و ۲۰ میلیارد تومان هزینه افتتاح شد.
معاون وزیر و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در این آیین مهمترین وظایف تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات گرانفروشی و کمفروشی واحدهای صنفی، برخورد با احتکار و عرضه نکردن کالا، رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی و اعمال جریمههای قانونی، مبارزه با عرضه کالا و خدمات خارج از ضوابط قانونی، رسیدگی به تخلفات مربوط به درج قیمت و صدور صورت حساب ، برخورد با قاچاق کالا و ارز در حدود صلاحیت قانون نام برد.
علی فرهادی، نظارت و رسیدگی به تخلفات در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی در زمینه تخلفات اقتصادی و صنفی را از دیگر فعالیتها و خدمات تعزیرات حکومتی نام برد.