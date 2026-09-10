رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: همایش «تولید بدون کارخانه؛ ظرفیت‌های موجود، با محوریت فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و صاحبان برند و توسعه همکاری‌های اقتصادی در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: همایش «تولید بدون کارخانه؛ ظرفیت‌های موجود، فرصت‌های جدید» با هدف شناسایی ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی استان و ایجاد ارتباط میان صاحبان برند، سرمایه‌گذاران و متقاضیان تولید در خرم آباد برگزار شد تا زمینه تبدیل فرصت‌های مغفول‌مانده صنعتی به فعالیت‌های اقتصادی جدید فراهم شود.

محمد خاکی افزود: در شرایطی که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه صنعت به دلیل استفاده نشدن کامل از ظرفیت واحد‌های تولیدی، کمتر از توان واقعی خود مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند یکی از مسیر‌های مؤثر برای توسعه تولید، افزایش بهره‌وری سرمایه و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی باشد.

خاکی با تأکید بر ضرورت حضور صاحبان برند و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور در این رویداد اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی ما معرفی توانمندی‌های تولیدی لرستان به برندها، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی است تا در صورت وجود تناسب، امکان استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدی استان برای توسعه سبد محصولات و بازار‌های این مجموعه‌ها فراهم شود.

وی افزود: «تولید بدون کارخانه» تنها یک روش برای استفاده از ظرفیت خالی واحد‌های تولیدی نیست، بلکه الگویی برای ایجاد پیوند میان سرمایه، ایده، برند و زیرساخت تولید است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال در استان فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان بیان کرد: امروز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ایجادشده است و بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌گیری از مدل‌های نوین همکاری، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده ایفا کند.